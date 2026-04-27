Sospechoso de tiroteo en evento en Washington D.C. es acusado de intento de asesinato del presidente

Oficialmente, Cole Allen, el sospechoso de protagonizar un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, recibió formalmente acusaciones tras los incidente ocurridos el pasado sábado.

El sujeto de 31 años, residente de Torrance, Cli fue formalmente acusado de intento de asesinato del Presidente de los EE.UU., transporte de un arma de fuego y municiones, y disparar un arma de fuego, informó ABC News.

Allen ingresó a la sala vestido con un uniforme azul y ocupó su lugar junto a la defensa. Durante la sesión, el juez de paz Matthew Sharbaugh realizó el interrogatorio de rutina sobre los derechos del acusado.

Allen asintió a las preguntas y respondió únicamente: “Sí, su señoría”. Por el momento, el sospechoso no ha emitido una declaración formal de culpabilidad o inocencia ante los delitos imputados, señaló el medio anteriormente citado.

Detalles del armamento presuntamente utilizado por Allen

La fiscal adjunta Jocelyn Ballantine informó que el gobierno ha solicitado la detención preventiva de Allen sin derecho a fianza. Según el reporte oficial, el acusado utilizó presuntamente una escopeta de corredera calibre 12 y portaba también una pistola semiautomática calibre .38, junto con tres cuchillos y otros elementos peligrosos.

El sospechoso fue neutralizado a los pocos segundos por las fuerzas del orden cerca del área de los magnetómetros mientras intentaba desplazarse por el lugar.

Jeffrey Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana, señaló que las pruebas preliminares indican que Allen actuó solo. Las investigaciones revelan que el acusado tiene formación como ingeniero mecánico y trabajaba como tutor antes de viajar por el país para asistir al evento anual donde se encontraba el gabinete presidencial.

¿Qué dijo la defensa durante la comparecencia?

La defensa del acusado, liderada por Tezira Abe, indicó que podría impugnar la detención en las próximas fases del proceso. La abogada destacó que Allen no posee registros penales previos y recordó el principio de presunción de inocencia.

El juez Sharbaugh ordenó que el sospechoso permanezca bajo custodia hasta la audiencia de detención programada para este jueves. La audiencia preliminar del caso fue fijada para el próximo 11 de mayo.

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