Trump dice que busca suspender el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que busca suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en medio del fuerte aumento en los precios del combustible registrado desde el inicio del conflicto entre Irán e Israel.

Durante una entrevista telefónica con CBS News, Trump afirmó que considera positiva la medida y señaló que la intención es eliminar el impuesto por un periodo de tiempo mientras los precios se mantienen elevados.

Trump propone pausa temporal al impuesto

“Creo que es una gran idea. Sí, vamos a quitar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando la gasolina baje, dejaremos que vuelva gradualmente”, declaró Trump.

El impuesto federal actual es de 18.4 centavos por galón de gasolina y de 24.4 centavos por galón de diésel.

Sin embargo, la suspensión no puede aplicarse únicamente por decisión presidencial, ya que requiere aprobación del Congreso.

Eliminar temporalmente ese impuesto le costaría al gobierno federal cerca de 900 millones de dólares por semana, ya que el gravamen a la gasolina y al diésel genera aproximadamente $46,000 millones anuales destinados al Highway Trust Fund, el fondo federal que financia carreteras e infraestructura vial en todo el país.

Precios de gasolina aumentan más de 50%

Según datos de AAA citados en la fuente, los precios de la gasolina han aumentado más de 50% desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero.

El domingo, el promedio nacional superó los $4.52 por galón.

Analistas señalan que los precios podrían continuar elevados debido a que Irán bloqueó el acceso al Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Legisladores ya preparan propuestas

Tras las declaraciones de Trump, el senador republicano Josh Hawley anunció que presentará una iniciativa para suspender el impuesto federal a la gasolina.

Por su parte, la congresista republicana Anna Paulina Luna, de Florida, también adelantó que introducirá un proyecto de ley en la Cámara de Representantes a la luz de los recientes comentarios de Trump.

La fuente también menciona que algunos legisladores demócratas ya habían presentado propuestas similares para reducir o pausar el impuesto.

Qué financia el impuesto a la gasolina

El dinero recaudado mediante este impuesto se destina principalmente al Fondo Fiduciario de Carreteras, utilizado para construir y reparar autopistas y financiar otros proyectos de transporte.

Trump rechaza rescate para aerolíneas

Durante la entrevista, Trump también rechazó la idea de un rescate financiero para las aerolíneas estadounidenses, pese al incremento en los costos del combustible para aviones.

“No se ha presentado realmente”, dijo Trump sobre una posible ayuda económica. “Las aerolíneas no están tan mal”.

La situación ha afectado a varias compañías. Spirit Airlines cerró operaciones este mes tras enfrentar presiones por el aumento en el precio del combustible, mientras analistas anticipan que los boletos de avión subirán este verano.

Tensiones con Irán continúan

Trump también habló sobre Irán y criticó una propuesta de paz reciente del país, calificándola como totalmente inaceptable.

“Era simplemente una mala propuesta, una propuesta estúpida, en realidad… hecha por personas que no tienen idea del peligro en el que están”, declaró.

Además, afirmó que Irán sí hizo algunas concesiones respecto a su programa nuclear, aunque aseguró que ni de cerca fueron suficientes.

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