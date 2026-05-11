Trump y Xi Jinping se verán este miércoles en China con Irán y los aranceles como temas centrales

El presidente Donald Trump y el mandatario de China, Xi Jinping, iniciarán este miércoles en Beijing un encuentro oficial de tres días, en lo que será la séptima reunión presencial entre ambos mandatarios.

La situación en Oriente Medio ha ganado prioridad en las conversaciones tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía por la cual transita el 45% de las importaciones de gas y petróleo de China, informó EFE. El republicano, quien calificó este lunes de “inaceptable” la respuesta iraní a su plan de paz, afirmó que el líder chino ha sido “muy amable” respecto a esta crisis.

Por su parte, el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, advirtió que, si Ormuz sigue cerrado, el asunto estará “inevitablemente en el centro de las conversaciones”, mientras que el profesor Wing Lok Hung, de la Universidad China de Hong Kong, explicó al medio anteriormente citado que EE.UU. busca reabrir el estrecho y lograr un alto el fuego que no sería posible “sin apoyo chino”.

Estado de la tregua económica y aranceles

El marco económico de la reunión se basa en el acuerdo de Busan (Corea del Sur) de octubre pasado, que redujo los aranceles a las importaciones chinas del 57% al 47%. Pese a ello, la estabilidad de este pacto se ha visto comprometida por recientes fallos judiciales en Estados Unidos y la intención de Trump de aplicar nuevos aranceles globales.

“El resultado más probable es una extensión de la actual tregua”, señaló Patricia M. Kim, analista del Instituto Brookings, quien se afirmó que basada en la continuidad de las exportaciones chinas de tierras raras a cambio de un “alivio parcial de aranceles”.

La competencia tecnológica, especialmente en semiconductores e Inteligencia Artificial (IA), será otro punto crítico. La tensión aumentó tras el reciente veto de Pekín a la compra de la plataforma Manus por parte de Meta, operación valorada en $2,000 millones de dólares.

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