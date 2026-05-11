Uno de cuada cuatro estadounidenses cree que el último intento de asesinato contra Trump fue falso

Una reciente encuesta publicada por Washington Post revela que 1 de cada 4 estadounidenses, lo que equivale al 24% de encuestados, considera que el tiroteo ocurrido en abril durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue falso

El estudio, realizado por la empresa NewsGuard, muestró que existe una división significativa según la inclinación política y la edad de los consultados.

Un tercio de los demócratas encuestados cree que el suceso fue un montaje, mientras que entre los republicanos la cifra baja a uno de cada ocho, señala el sondeo, el cual detalló que el 45% de los adultos estadounidenses considera que el incidente fue real y un 32% se mantiene indeciso.

Del mismo modo, el grupo de entre 18 y 29 años mostró una mayor tendencia a creer en teorías de conspiración en comparación con los sectores de mayor edad.

Desconfianza va en aumento, según NewsGuard

Sobre estos resultados, Sofia Rubinson, editora de NewsGuard, declaró que “cada vez más, personas de todo el espectro político desconfían tanto de esta administración como de los medios de comunicación”. La investigación fue realizada por YouGov entre el 28 de abril y el 4 de mayo, consultando a un total de 1,000 adultos.

Entretanto, la Casa Blanca desestimó estas versiones a través de su portavoz, Davis Ingle, quien declaró que “quien crea que el presidente Trump orquestó sus propios intentos de asesinato es un completo idiota”. Por su parte, Joan Donovan, profesora de la Universidad de Boston, comentó que “parece increíblemente hollywoodense pensar que esto fue un montaje”.

Juicio contra Cole Allen

La encuesta se produjo mientras el sospechoso del intento de asesinato, Cole Allen, se declaró no culpable de cuatro cargos federales, que incluyen el intento de asesinato del presidente Donald Trump. A

El reciente evento en el hotel Washington Hilton se suma a otros dos intentos de asesinato registrados contra Trump en 2024, ocurridos en Pensilvania y Florida. A pesar de la desconfianza en la veracidad de estos hechos, hasta ahora no se han presentado evidencias que sustenten teorías sobre montajes en ninguno de los tres incidentes con armas de fuego reportados en actos públicos del mandatario.

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