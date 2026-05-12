20 empleos desde casa donde puedes ganar más de $40,000 al año

El trabajo remoto continúa creciendo en Estados Unidos y cada vez más empresas están contratando personas sin exigir títulos universitarios, siempre que tengan habilidades prácticas y experiencia. Un nuevo reporte de FlexJobs reveló cuáles son algunos de los empleos desde casa mejor pagados en 2026 para quienes no cuentan con una licenciatura.

La plataforma especializada en empleo remoto destacó que muchas compañías están cambiando sus criterios de contratación y ahora priorizan las capacidades reales de los candidatos sobre los estudios universitarios.

“Más empresas están cambiando su enfoque de contratación hacia personas con las habilidades, experiencia y potencial adecuados, en lugar de enfocarse únicamente en la educación superior”, señalaron investigadores de FlexJobs en un informe publicado en mayo de 2026.

Los expertos agregaron: “Los empleadores reconocen que las habilidades del mundo real, ya sean autodidactas, adquiridas mediante experiencia laboral o desarrolladas a través de caminos alternativos de aprendizaje, pueden ser tan valiosas como un título universitario”.

Crece el interés por trabajos remotos bien pagados

El auge del trabajo remoto ocurre mientras disminuyen las tasas de graduación universitaria y aumentan las preocupaciones entre jóvenes sobre el impacto de la inteligencia artificial en ciertas profesiones.

FlexJobs identificó 20 empleos remotos con salarios competitivos que normalmente no requieren licenciatura y que abarcan distintas industrias, desde soporte técnico y marketing digital hasta traducción y asistencia virtual.

El puesto mejor pagado de la lista fue el de especialista en soporte técnico, con un salario promedio anual de $59,946.

Los 20 trabajos remotos mejor pagados sin necesidad de título universitario

1–Especialista en soporte técnico: salario promedio: $59,946

2–Moderador de contenido: $59,559

3–Especialista en marketing digital: $58,527

4–Representante de servicios al cliente: $57,469

5–Coordinador de operaciones: $56,372

6–Coordinador de reclutamiento: $56,366

7–Traductor: $55,255

8–Diseñador gráfico: $54,095

9–Representante de ventas internas: $53,133

10–Agente de viajes: $50,529

11–Asistente virtual: $50,502

12–Contador auxiliar (Bookkeeper): $50,430

13–Transcriptor: $49,519

14–Coordinador de redes sociales: $48,221

15–Auxiliar contable: $47,476

16–Representante de servicio al cliente: $45,971

17–Especialista en facturación médica: $45,478

18–Capturista de datos: $41,166

19–Programador de citas: $40,775

20–Tutor: $37,477

Empresas valoran experiencia y habilidades

El reporte destaca que muchas de estas posiciones permiten trabajar completamente desde casa y ofrecen salarios superiores a $40,000 anuales.

Además, FlexJobs señaló que la experiencia práctica y las habilidades específicas están ganando terreno frente a los requisitos académicos tradicionales, especialmente en áreas digitales, administrativas y de atención al cliente.

La lista también refleja cómo el mercado laboral remoto se ha diversificado en los últimos años, permitiendo que personas sin estudios universitarios encuentren oportunidades laborales bien remuneradas sin necesidad de trasladarse diariamente a una oficina.

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