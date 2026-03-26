México denuncia que 13 connacionales murieron bajo custodia de ICE, exige justicia

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Méxco, informó que 13 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El funcionario mexicano precisó que las muertes ocurrieron entre personas de 19 a 69 años y fueron calificadas por la cancillería mexicana como “inaceptables”.

Velasco detalló en conferencia de prensa, que los casos se distribuyen en ocho estados: California registró cuatro fallecimientos; Georgia, tres; Arizona, dos; y Texas, Florida, Missouri e Illinois, uno en cada entidad.

Respecto a las causas presuntas de muerte, seis casos fueron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos de ICE, y un caso por tiroteo en Dallas.

México ofreció repatriación de los cuerpos

El subsecretario indicó que la SRE ha ofrecido apoyo para la repatriación de restos en todos los casos; cinco familias aceptaron esta asistencia. Hasta ahora se han destinado $22,288 dólares para este fin, aunque algunas familias decidieron realizar los servicios funerarios en Estados Unidos.

En el ámbito jurídico, se han interpuesto dos demandas formales, mientras que nueve casos cuentan con recursos legales en marcha: cinco bajo el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) de la cancillería y cuatro con representación privada. Otros siete casos se encuentran en análisis jurídico preliminar o a la espera de la decisión de los familiares para proceder legalmente.

13 mexicanos, de entre 19 y 69 años, han muerto en operativos migratorios o bajo custodia de ICE en Estados Unidos, informó el subsecretario de América del Norte de la SRE, Roberto Velasco.



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México envió cartas diplomáticas a EE.UU.

Velasco señaló que se han enviado 14 cartas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos para manifestar el rechazo del país a estas muertes. El Departamento de Estadoha respondido 12 veces, informando que se han abierto investigaciones por la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE, aunque ninguna se ha concluido.

El subsecretario destacó que la cancillería brinda asesorías legales y atención consular a los familiares de los connacionales fallecidos, incluyendo apoyo en casos de acoso laboral y promoción de igualdad de género.

Asimismo, mencionó que a través del sorteo “México con M de Migrante” se recaudaron 115 millones de pesos, de los cuales 31 millones ya se han destinado a acciones como atención a 2,300 connacionales, 128 casos de representación legal y el fortalecimiento del programa de visitas de protección consular.

Velasco puntualizó que el objetivo de estas acciones y notas diplomáticas es buscar justicia en cada caso, cuestionar las condiciones que provocaron estas muertes y garantizar que no se repitan, en particular respecto a la custodia de ICE.

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