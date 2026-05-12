Empleada de McDonald’s se mete papas a la boca antes de servirlas a cliente, policía investiga

Una empleada de un McDonald’s en Massachusetts fue grabada mientras manipulaba de manera insalubre unas papas fritas antes de colocarlas en un envase para clientes, un hecho que provocó indignación en redes sociales y que ya es investigado por autoridades locales.

McDonald’s in Southbridge MA, Snapchat video of manager putting food in her mouth and serving it to customers. Internet do your thing! Isn’t food tampering a felony offence? Enjoy getting fired and going to jail McMoron @McDonalds https://t.co/l2tiqy3sm2 — Mikey Kinahan (@MikeyKinahan) May 8, 2026

La grabación muestra a una trabajadora de un McDonald’s ubicado en Southbridge tomando un puñado de papas fritas, llevándoselas a la boca y después colocándolas dentro del tradicional envase rojo utilizado para servirlas.

En el video también aparece otra empleada aparentemente riéndose mientras sostiene la caja de papas.

Policía y autoridades sanitarias investigan el caso

El Departamento de Policía de Southbridge informó mediante un comunicado que ya abrió una investigación sobre el incidente.

“La policía está al tanto de un video que circula en internet en el que una empleada de un restaurante de comida rápida local presuntamente contamina alimentos antes de que sean servidos”, señalaron las autoridades.

Aunque el comunicado no mencionó directamente a McDonald’s, medios locales identificaron el restaurante involucrado como una sucursal de la cadena en Southbridge, Massachusetts.

La policía indicó que trabaja junto con funcionarios de salud pública y administradores del restaurante para determinar qué ocurrió exactamente.

“También estamos trabajando para determinar si la comida finalmente fue servida a un cliente y para identificar a cualquier persona que pudiera haber sido afectada”, añadió el Departamento de Policía de Southbridge.

Clientes reaccionan con indignación

La difusión del video generó molestia entre residentes de la zona, varios de los cuales expresaron su rechazo en entrevistas con Boston 25 News.

“Creo que es una locura que la gente esté jugando con la comida de otras personas”, dijo un residente. “Honestamente, me pareció asqueroso”.

Otro habitante aseguró que dejará de consumir en ese restaurante.

“Ya terminé con este McDonald’s y quizás también con la comida rápida por bastante tiempo”, comentó.

Algunos vecinos calificaron el comportamiento mostrado en el video como inaceptable y una locura.

Dueños del restaurante condenan lo ocurrido

La familia Spadea y Balducci, propietaria y operadora del restaurante, también emitió un comunicado en el que condenó las acciones de las empleadas involucradas.

“Las acciones de estas personas son inaceptables y no reflejan los estándares de seguridad alimentaria ni los valores de nuestra organización”, afirmaron.

Los propietarios señalaron además que iniciaron una revisión interna y que ya colaboran con las autoridades locales y el departamento de salud.

“Nosotros, como organización, estamos realizando una revisión interna y trabajando proactivamente con las autoridades locales y el departamento de salud local”, agregaron.

La empresa aseguró que la seguridad de la comunidad continúa siendo su prioridad.

“El bienestar y la seguridad de nuestra comunidad de Southbridge siguen siendo nuestra máxima prioridad y estamos tomando medidas rápidas y apropiadas”, concluyó el comunicado.

Hasta el momento, ni McDonald’s corporativo ni el Departamento de Policía han dado más detalles sobre posibles sanciones o si algún cliente recibió las papas manipuladas.

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