Más consumidores cambian McDonald’s por Burger King para gastar menos en comida rápida

Comer en McDonald’s ya cuesta demasiado para muchos consumidores en EE.UU. y Burger King está aprovechando este problema. La cadena de la corona está atrayendo a este sector de la población y registró su mejor crecimiento de ventas en más de dos años, confirmando que le ha quitado clientes a su principal rival en Estados Unidos.

Restaurant Brands International informó este miércoles 6 de mayo que Burger King aumentó 5.8% sus ventas comparables en EE.UU. durante el primer trimestre del año, su mayor avance en nueve trimestres. Al mismo tiempo, McDonald’s reportó una caída de 3.6% en ventas comparables del primer trimestre de 2025 en el mercado estadounidense, debida a una reducción en el gasto de sus consumidores de ingresos bajos y medios.

La comparación es muy clara: una familia que visita McDonald’s tres veces por semana puede gastar entre $8 y $11 más al mes que en una visita a Burger King, según datos de precios de 2025-2026. Una de las causas: el costo de la Big Mac supera al Whopper en la mayoría de los estados del país.

El cliente ya votó con su billetera

Para ampliar su número de clientes, Burger King lanzó en enero de 2026 una comida completa por $4.99 e incluye una doble cheeseburger, papas fritas y una bebida. Para una familia con dos hijos que come afuera dos veces por semana, la diferencia puede superar los $40 al mes.

En Reddit y otras plataformas, usuarios llevan meses quejándose de los precios más altos que ofrece McDonald’s. “Esto no es solo inflación, es codicia”, escribió un usuario citado por Sporked en mayo de 2026. Como ejemplo, McDonald’s ofrece su hamburguesa doble en $2.50 en su menú de valor. Sin embargo, el mismo sandwich costaba menos de la mitad hace una década.

El plan que convirtió a Burger King en competidor real de McDonald’s

Burger King no llegó a este punto por casualidad. Desde 2022 lanzó su plan ‘Reclaim the Flame’ (Recuperar la llama), con una inversión de $400 millones para modernizar restaurantes, actualizar equipos y relanzar publicidad digital. El programa fue aprobado por más del 93% de sus franquiciatarios.

Como resultado, las ventas en restaurantes renovados se incrementaron entre 13% y 17% respecto a locales que no se remodelaron, según Restaurant Brands International. Los locales con el concepto ‘Sizzle’ (triple carril de autoservicio y tecnología de cocina actualizada) registran hasta 30% más en ventas.

“Burger King está más limpia y sus operaciones han mejorado, por lo que hoy es más probable que recibas un Whopper caliente, fresco y exactamente como lo pediste”, sostuvo Mark Kalinowski, analista de restaurantes, al New York Post.

McDonald’s reacciona, pero ya perdió terreno

Ante la presión por los logros de Burger King, McDonald’s lanzó en abril de 2026 el menú McValue con 10 productos a menos de $3. Sin embargo, críticos en redes señalaron que varios de esos artículos ya costaban menos de $3 antes del relanzamiento, por lo que la promoción era más cosmética que real.

El CEO de McDonald’s Chris Kempczinski reconoció en abril del año pasado que los consumidores se habían vuelto “muy selectivos” con sus gastos y la cadena había perdido visitas entre hogares de ingresos bajos que prefieren ahora cocinar en casa o eligen opciones más asequibles. La caída reconocida por el directivo fue de casi dos dígitos respecto al trimestre anterior.

Los números que importan

Restaurant Brands International reportó una ganancia neta de $338 millones en el primer trimestre, más del doble de los $159 millones que obtuvieron en el mismo período del año anterior, con ingresos totales de $2,260 millones, encima de las estimaciones de analistas.

Patrick Doyle, presidente ejecutivo de RBI, destacó que: “Hay logros significativos ocurriendo ahora mismo. Por el contrario, hay otros jugadores en el mercado que claramente están luchando y perdiendo participación de mercado“.

Lo que puede hacer el consumidor hispano para elegir dónde comer y ahorrar dinero

Comparar antes de ordenar : en la mayoría de los estados, el Big Mac cuesta entre $0.50 y $1 más que el Whopper.

: en la mayoría de los estados, el Big Mac cuesta entre $0.50 y $1 más que el Whopper. Aprovechar la comida de $4.99 de Burger King , disponible en sus menús de valor continuos.

, disponible en sus menús de valor continuos. Usar las apps móviles: ambas cadenas ofrecen cupones exclusivos que reducen el costo hasta un 20%.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la competencia entre McDonald’s y Burger King

¿Por qué Burger King es más barato que McDonald’s en 2026?

Burger King ha priorizado opciones de valor como parte de su estrategia ‘Reclaim the Flame’, manteniendo precios base más bajos mientras McDonald’s traslada sus costos al consumidor.

¿Cuánto crecieron las ventas de Burger King en 2026?

Las ventas comparables crecieron un 5.8% en el primer trimestre de 2026, el mayor aumento en nueve trimestres consecutivos.

¿En qué consiste la estrategia ‘Reclaim the Flame’ de Burger King?

Un programa para recuperar el mercado lanzado en 2022 con inversión de $400 millones para remodelar restaurantes y mejorar la experiencia del cliente en EE.UU.

¿Burger King le está quitando clientes a McDonald’s?

Los datos apuntan que sí: las ventas de McDonald’s cayeron un 3.6% en el primer trimestre de 2025 mientras Burger King creció simultáneamente.

Conclusión

Si la tendencia del primer trimestre se mantiene, el cambio de preferencia entre Burger King y McDonald’s podría volverse estructural. Para el consumidor hispano, lo más relevante no es a qué cadena le va mejor en Wall Street, sino que la rivalidad entre ambos gigantes se traduce hoy en más cupones, más ofertas y mayor presión para mantener precios accesibles.

El riesgo real para McDonald’s es que sus clientes se acostumbren a comer bien, y más barato, en otro lugar.

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