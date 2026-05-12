Un hombre se declara culpable de robar discos duros con música inédita de Beyoncé

Un hombre se declaró culpable de robar en Atlanta el año pasado los discos duros que contenían música inédita de Beyoncé.

El sujeto, identificado como Kelvin Evans, se declaró culpable de los cargos de robo de vehículo y allanamiento de morada. Evans fue condenado a dos años de prisión y, luego de cumplir su sentencia, estará tres años en libertad condicional, según informó Fox 5 Atlanta.

El año pasado Beyoncé se presentó durante cuatro noches en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta como parte de su gira “Cowboy Carter”. En ese momento se reportó el robo a un auto rentado por el coreógrafo de Beyoncé, Christopher Grant, y la bailarina Diandre Blue. Según la policía, Evans forzó la entrada al Jeep Wagoneer de Grant y Blue cuando se detuvieron a comer.

El perpetrador hurtó del auto dos maletas que contenían discos duros con “música con marcas de agua, música inédita, planos del espectáculo y listas de canciones pasadas y futuras”, de acuerdo con el informe policial. También desaparecieron dos computadoras portátiles MacBook, que las autoridades lograron recuperar.

La policía arrestó a Evans en agosto y fue acusado formalmente en octubre. El acusado inicialmente se declaró inocente en enero e incluso rechazó el acuerdo de culpabilidad durante una audiencia en abril.

Tres meses después del robo, Beyoncé finalizó su gira “Cowboy Carter” siendo una de las giras más exitosas de su carrera. El álbum “Cowboy Carter” le valió a Beyoncé su primer Grammy en la categoría de “Álbum del Año”, lo que le valió a Beyoncé su 35.º trofeo, ampliando así su récord.

Se desconoce si las memorias robadas, que no han sido recuperadas, contenían música de un nuevo álbum de Beyoncé.

A pesar del incidente, la gira “Cowboy Carter” se convirtió en la gira de música country más taquillera de la historia al superar los $400 millones de dólares de ingresos totales en solo tres meses. Beyoncé dio 32 conciertos en solo nueve mercados y alargó sus estancias, extendiéndolas a cuatro noches en Atlanta, cinco en Los Ángeles y Nueva York, y seis en Londres.

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