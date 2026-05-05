Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé, debutó en la Met Gala a pesar de la restricción para menores de edad

La cantante Beyoncé regresó a la Met Gala después de 10 años de ausencia y lo hizo con su hija de 14 años, Blue Ivy Carter, y su esposo el rapero Jay-Z. La adolescente debutó en la alfombra roja de este magno evento de la boda a pesar de que las reglas de la Met Gala prohíben el ingreso a menores de edad.

Beyoncé regresó al evento como como copresidenta de la edición celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El código de vestimenta de este año era “Fashion is Art”, vinculado a la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”, centrada en la relación entre la moda y las artes visuales.

La aparición de la familia Carter se dio casi hacia el final de la noche y sorprendió la aparición de Blue Ivy, quien lució un vestido blanco Balenciaga y unas gafas de sol oscuras. La sorpresa que causó no solo fue por su debut en este importante evento de la moda, sino por la regla de prohibición de entrada a menores de 18 años.

Jay-Z, Beyoncé y la hija de ambos, Blue Ivy, en la alfombra roja de la Met Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

En 2018 se supo esta regla luego de que la bailarina Maddie Ziegler dijo a The Hollywood Reporter en 2018 que no asistió a la Met Gala porque no tenía la edad suficiente.

La temática de ese año era “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” y se presumió que la restricción de edad se debía a la temática. Los organizadores del evento declararon al medio que no tenía nada que ver con la temática, sino con una decisión ejecutiva que consideró que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

Beyoncé se refirió al estilismo de su hija mientras conversaba con Vogue. “Creo que se ve increíble”, señaló la artista

Otra de las que rompió esta regla fue Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban. Su madre fue una de las anfitrionas del evento y a su corta edad se ha convertido una figura de moda. De acuerdo con la revista HOLA!, Lily-Rose Depp, Iris Law y Jaden Smith son algunas celebridades que también asistieron a la MET Gala antes de cumplir 18 años de edad.

La Met Gala tiene varias reglas muy específicas. Algunas de ellas son que se prohíbe el uso de celulares dentro del museo, los invitados deben evitar dar detalles sobre lo que ocurre en el evento posterior a la alfombra roja, está prohibido el uso de ajo y cebolla en los platillos de la cena y también se debe intentar seguir el código de vestimenta. Por supuesto, para asistir a la Met Gala debes ser invitado y pagar una entrada cuyo precio oscila entre los $100,000 dólares, mientras que la mesa cuesta $350,000 dólares.

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