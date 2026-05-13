A.J Ewing impone récord de franquicia en Mets en su debut en Grandes Ligas

A.J Ewing tuvo un gran debut en Grandes Ligas en la victoria 10-2 de los Mets sobre los Tigres de Detroit.

Ewing se fue de 2-1, con un triple conectado, 3 boletos, 2 carreras empujadas y 2 carreras anotadas en su primer juego en Las Mayores.

El joven de 21 años de edad se convirtió en apenas el segundo jugador de los Mets en embasarse cuatro veces o más en su primer juego de Grandes Ligas.

Se une al japonés Kazuo Matsui, quien se embasó cinco veces en su debut con los Mets en la temporada 2004.

De acuerdo a Baseball Reference, ningún A.J Ewing es el primer jugador en debutar con un triple y tres boletos en las Grandes Ligas en más de 57 años.

“Hombre, estuvo prácticamente perfecto al bate hoy”, dijo el mánager Carlos Mendoza sobre Ewing y sus turnos al bate.

El primer hit de AJ Ewing encendió el Citi Field de los Mets

Aunque el hit tardó en llegar, A.J Ewing conectó su primer imparable en el séptimo inning con una línea de 104.2 millas por hora por todo el jardín derecho y con su gran velocidad se metió cómodo hasta la tercera base.

El Citi Field lo ovacionó al igual que en todos sus turnos al segundo mejor prospecto de la organización y que trae esa chispa que necesitan los Mets de Nueva York.

“Sin duda superó mis expectativas”, dijo Ewing. “Es indescriptible lo que se siente al jugar en un estadio de las Grandes Ligas”.

Ewing jugará en el center field tras la lesión de Luis Robert Jr. Con esto, los jardínes de los Mets tiene al también novato Carson Benge y en el jardín izquierdo a Juan Soto, tres jugadores que pueden ser el núcleo de Nueva York por muchos años.

“Lo analizamos y decimos que podría ser un jardinero realmente productivo durante mucho tiempo”, dijo David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets.

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