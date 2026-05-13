Yankees prende las alarmas tras lesión de Max Fried en su codo

Los Yankees de Nueva York prendieron las alarmas este miércoles luego de que Max Fried abandonó la apertura contra los Orioles de Baltimore luego de tres innings.

El zurdo de los Yankees salió luego de 61 pitcheos debido a dolor en el codo de lanzar, según informó el equipo.

Fried será examinado por el médico del equipo, el Dr. Chris Ahmad, y se le realizarán pruebas de imagen el jueves en Nueva York.

El control de Fried fue inestable, ya que permitió tres carreras antes de abandonar el partido con el marcador 3-0 en contra. Paul Blackburn comenzó a calentar en la parte alta de la cuarta entrada.

Los Orioles le fabricaron tres carreras, le conectaron cinco imparables, un boleto y dos ponches recetados.

Max Fried exited the game with left elbow posterior soreness, the Yankees announced. He will be examined by team physician Dr. Chris Ahmad and undergo imaging tomorrow in New York. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) May 13, 2026

Antes de esta apertura, Fried mostraba un récord de 4-2 con una efectividad de 2.91 y 48 ponches en 9 apariciones esta temporada.

Yankees sufren baja de Fried a la espera de Gerrit Cole

Los Yankees de Nueva York tienen la segunda mejor efectividad de las Grandes Ligas y han mostrado gran solidez en el cuerpo de abridor.

Recientemente llegó Carlos Rodón, aunque ahora con la baja de Fried será un golpe a la rotación. Esto mientras los Bombarderos del Bronx esperan por Gerrit Cole, quien está en la fase de rehabilitación en Ligas Menores.

Antes de esta apertura, Fried era el pitcher de las Grandes Ligas con más innings lanzados en lo que va de campaña.

Todos los lanzadores abridores de los Yankees, a excepción de Luis Gil, tienen una efectividad por debajo de 3.50 en los dos primeros meses de la campaña regular.

Esta lesión llega en un momento complicado puesto que los Yankees han caído en cinco de los últimos seis juegos y perdieron el primer lugar del Este ante los Rays de Tampa Bay.

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