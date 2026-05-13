Bajan a $20 los buses desde Nueva York para partidos del Mundial de Fútbol en MetLife NJ

A $20 dólares fue reducido el precio del viaje ida y vuelta en bus de Nueva York y Nueva Jersey para asistir a los partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.

El anuncio fue hecho esta mañana por la gobernación de Nueva York. Habrá 18,000 asientos disponibles por cada partido, con tres estaciones habilitadas en Midtown Manhattan (NYC) y una en Nueva Jersey (Clifton). El precio incluye transporte de ida y vuelta al mismo punto de partida. La ida con opciones desde 4 horas antes del partido, y el regreso será desde el mismo sitio de llegada en el estadio hasta 2 horas después de la finalización del partido.

La nueva cifra representa una gran reducción, pues había sido originalmente establecida en $80 dólares. En paralelo, también hoy comenzaron a venderse los tickets para ir en tren (NJ Transit) al estadio en $98, mucho menos que los $150 y $105 anunciados en principio, generando críticas entre los fanáticos y una polémica de acusaciones mutuas entre la FIFA y la gobernación. En ambos casos, los descuentos han sido posibles gracias al patrocinio privado y sólo se venderán tickets de transporte a quienes tengan entradas oficiales para el partido.

Los aficionados que hayan adquirido previamente boletos para el Servicio Oficial de Autobuses de Enlace del Estadio NYNJ (Official NYNJ Stadium Shuttle) recibirán automáticamente un reembolso de $60 dólares.

“Para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso prioritario a este servicio de autobuses mejorado, el 20% de los boletos de autobús para cada partido se reservará exclusivamente para residentes del estado de Nueva York”, indicó el comunicado de la gobernación. “Los boletos restantes estarán disponibles para todos los aficionados que asistan a los partidos, incluidos los neoyorquinos”. La condición de residente se establecerá según la dirección de la tarjeta de crédito usada en la compra.

“Ser sede de la Copa Mundial es una oportunidad única en una generación para los neoyorquinos, y estamos haciendo que este evento de clase mundial sea lo más asequible y accesible posible”, declaró la gobernadora Kathy Hochul. “Un servicio de autobuses de enlace más económico es una decisión obvia: permite a los aficionados ahorrar dinero y facilita el traslado a los partidos”.

Según el proceso en la página oficial, el viaje en bus promete no sólo ser más económico, sino también más sencillo que el complicado proceso de reservar los trenes.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM