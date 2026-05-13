China reitera su rechazo a la venta de armas estadounidenses para Taiwán

El Gobierno chino hizo un llamado este miércoles a EE.UU. a “manejar con prudencia” la cuestión de Taiwán y a “detener” el envío de armamento a la isla, unas declaraciones que tuvieron lugar a pocas horas de la llegada del presidente, Donald Trump, a Pekín.

En una rueda de prensa, la vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhang Han, destacó que la cuestión taiwanesa es “un asunto puramente interno de China” que “no admite ninguna injerencia externa”.

“China se opone firmemente a cualquier forma de contacto militar entre Estados Unidos y la región china de Taiwán”, aseveró la vocera.

“(Pekín) insta a la parte estadounidense a respetar el ‘principio de una sola China’ y los tres comunicados conjuntos China-EE.UU., a manejar con prudencia la cuestión de Taiwán, a dejar de vender armas a Taiwán y a no enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la ‘independencia’ de Taiwán”, sentenció.

Estas palabras se produjeron en vísperas de la cumbre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín, donde está previsto que aborden la situación de la isla autogobernada, entre otros asuntos de la agenda bilateral.

El mandatario republicano ya avanzó que debatirá durante su visita la venta de armas a Taiwán.

“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión”, manifestó Trump el lunes desde el Despacho Oval.

Trump hizo estas declaraciones a pesar de que la posición histórica de Estados Unidos, consagrada en la política impulsada desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982 y conocida como las “seis garantías”, establece que Washington no consultará con Pekín sus decisiones sobre la venta de armamento defensivo a Taiwán.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taipéi los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

De hecho, Washington autorizó a finales del año pasado la venta a la isla de un paquete de armas valorado en $11,100 millones de dólares, el mayor adquirido por Taipéi hasta la fecha.

Además de tratar el envío de material militar, Xi también podría aprovechar su reunión con Trump para intentar modificar la postura oficial de Washington sobre Taiwán, ya sea impulsando una declaración de “oposición” a la independencia taiwanesa o buscando un lenguaje más favorable a la postura china sobre la “reunificación”.

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