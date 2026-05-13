Cómo las doulas de la muerte transforman el fin de la vida

Para Rita Ball no hay nada más significativo que sostener la mano de una persona en sus últimos momentos.

“Es absolutamente puro”, dice Ball, “presenciar esta vida que está abandonando el mundo”.

Ha estado presente en el último aliento de alguien en múltiples ocasiones.

Durante tres años Ball ha trabajado en Londres como “doula de la muerte” especializada, y como “acompañante no médica al final de la vida” apoya a familias y hace voluntariado en residencias de cuidado para el NHS, el servicio público de salud inglés.

Ball dice que la gente a menudo le pregunta qué tienen “permitido hacer” cuando sus seres queridos están en proceso de morir.

“Percibo un verdadero sentimiento de alivio cuando digo que está bien sostenerlos, besarlos, poner música, hablarles”.

Puede que hayas oído hablar de las doulas que ayudan a las madres durante el embarazo, el parto y los primeros años de crianza. Pero las doulas de la muerte, a veces conocidas como parteras del alma, han ido ganando popularidad en los últimos 10 años.

Emma Clare, directora ejecutiva de End of Life Doula UK, afirma que 114 doulas se unieron a su organización en 2025, un gran aumento respecto a años anteriores.

Recientemente, celebridades como Nicole Kidman y Ruby Wax han anunciado que se están formando para convertirse en doulas de final de vida, y la popular presentadora de televisión británica Davina McCall dice que también planea hacerlo cuando se jubile.

Rita Ball acompaña a personas en los últimos meses y momentos de su vida. (Foto: Rita Ball)

A veces, “el silencio después de que alguien muere puede ser enorme”, dice Ball, pero las doulas pueden acompañar a las personas en duelo y recordar esos últimos días junto a ellas.

Dependiendo de su nivel de formación, una doula puede costar entre 25 y 45 libras ($30–$60 dólares) por hora, según Emma Clare. Sin embargo, algunas pueden ofrecer sus servicios de forma gratuita.

Fanny Behrens, que vive en Devon, contactó por primera vez con la doula de la muerte Sarah Parker diez meses antes de que su esposo muriera de cáncer.

“Sarah fue simplemente increíble conmigo mientras yo no paraba de llorar en su cocina”, dice Behrens.

“Fue increíble poder hablar con alguien que no era familia, que no estaba involucrado, y que simplemente podía estar ahí mientras yo me derrumbaba por el dolor”.

La doula animó a Behrens a abordar preguntas difíciles con su esposo moribundo, incluyendo dónde quería ser enterrado y cómo quería que fuera su funeral.

Y la ayudó a gestionar los “trámites de la muerte”, como contactar con las funerarias y registrar el fallecimiento.

“También era buena recordándome que debía cuidarme a mí misma y no perderme únicamente en las necesidades de la otra persona”.

Aunque Parker terminó siendo principalmente una fuente de apoyo para Behrens, también apoyó a su esposo. Y Behrens recuerda cómo le explicaba con cuidado el proceso de cómo el cuerpo comienza a apagarse durante los últimos días de vida.

“Hay algo en estar con alguien que está muy familiarizado con el proceso, que es directo, que se siente cómodo con ello y que además es compasivo… Eso realmente ayuda”, dice Behrens.

“Aunque no elimina el dolor, de alguna manera lo normaliza”.

Una doula brindó apoyo emocional y práctico a Fanny Behrens durante los últimos meses de vida de su marido. (Foto: BBC)

Como las otras doulas con las que hablamos, Emma Clare cree que hoy en día la gente ha “perdido mucho conocimiento sobre la muerte natural”. Dice que la idea que la mayoría tiene de la muerte proviene de escenas dramáticas en películas o de muertes repentinas.

Al explicar el proceso físico de morir con todo el detalle que las personas deseen, las doulas ayudan a eliminar el miedo, añade, liberando tiempo que puede aprovecharse de forma más significativa.

Por ejemplo, explica Parker, cuando las personas están muriendo, su temperatura corporal y su respiración cambian.

“Al final puede haber un estertor de la muerte —un sonido de respiración dificultosa que puede resultar aterrador para quienes están en la habitación”, dice.

“Si ya les has explicado que lo esperen, puede ser más fácil de sobrellevar”.

La “partera del alma” Krista Hughes, que también trabaja en la organización benéfica contra el cáncer Mulberry Centre, afirma que desarrollar un vínculo fuerte con la persona que está muriendo es importante para permitirle vivir sus últimos momentos como desea.

“Cuando alguien nace, lo hace rodeado de cariño”, dice Hughes, “y esperamos que pueda morir también rodeado de cariño”.

Hughes recuerda a una persona que quería morir en un jardín, pero no pudo debido a la intervención médica que necesitaba. Ella recreó un jardín imaginario para esa persona, llevando imágenes y aceite de lavanda, reproduciendo el sonido de pájaros y describiendo un paseo por campos de lavanda.

Las doulas de final de vida a menudo brindan apoyo incluso después de la muerte. Ball dice que ha visitado funerarias en nombre de familias para transmitir mensajes y ha ayudado a organizar servicios conmemorativos.

Otras pasan tiempo en la comunidad generando conciencia, incluyendo la organización de “cafés de la muerte” para “abrir conversaciones” alrededor de una taza de té y un trozo de pastel.

Parker se formó primero como médico antes de convertirse en doula. (Foto: Parker)

Marian Krawczyk, investigadora en cuidados al final de la vida en la Universidad de Glasgow y fundadora del grupo End-of-Life Doula International Research, afirma que la atención al final de la vida tiene que evolucionar, porque la forma en que las personas mueren ha cambiado: ahora hay menos casos de enfermedades infecciosas de corta duración o muertes accidentales, y más personas viven durante años con enfermedades que limitan la existencia.

“También existen ahora expectativas de elegir el estilo de vida en todos los aspectos de nuestra existencia”, dice, “incluida la capacidad de diseñar nuestra propia muerte”.

Y aunque para algunos las doulas de la muerte pueden ayudar con esto, se trata de un tema complejo, sin regulación ni formación obligatoria.

Algunas personas creen que las doulas deberían integrarse en el sistema sanitario, mientras que otras opinan que el servicio que ofrecen debería seguir siendo independiente.

También han surgido dudas sobre los costes de este rol y preocupaciones de que exista margen para el “oportunismo con personas vulnerables”.

Pero, según Krawczyk: “La realidad es que la atención adecuada al final de la vida es una lotería según el código postal”, y las doulas pueden ayudar a cubrir esas carencias.

Por su parte, el doctor Paul Perkins, director médico de la organización benéfica de cuidados paliativos y duelo Sue Ryder, afirma que el sistema sanitario puede ser “difícil de navegar para los pacientes, especialmente cuando están atravesando todas las emociones que conlleva un diagnóstico”.

Él cree que las personas que están muriendo deberían recibir ayuda para “tener la mejor calidad de vida posible”, y añade: “Para que puedan pasar tiempo con las personas que les aportan alegría”.

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