Descubren plantación ilegal con casi 300 plantas de marihuana dentro de un departamento en El Bronx

Lo que comenzó como un desalojo de rutina terminó convirtiéndose en una escena digna de una investigación criminal en El Bronx.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) descubrieron un departamento repleto de plantas de marihuana, sistemas especiales de ventilación y equipos de cultivo ilegal dentro de un edificio residencial en Pelham Parkway South.

Según información divulgada por CBS News, el hallazgo ocurrió el martes 12 de mayo en el departamento 1V del edificio ubicado en el 750 de Pelham Parkway South, donde la policía encontró una operación clandestina de cultivo de cannabis que, según las autoridades, funcionaba ocultamente en medio de una zona residencial. En total, los agentes confiscaron 299 plantas de marihuana, además de flores de THC, químicos y recipientes utilizados para el crecimiento de las plantas.

Las autoridades señalaron que la vivienda había sido modificada con sistemas especiales de iluminación y ventilación para mantener el cultivo activo. Además, la conexión eléctrica del inmueble presuntamente fue alterada de manera ilegal para soportar el elevado consumo de energía necesario para la operación.

El descubrimiento provocó sorpresa entre los residentes del edificio, quienes aseguraron que nunca sospecharon lo que ocurría detrás de las puertas del apartamento intervenido.

“Fue algo impactante y totalmente inesperado”, comentó una vecina identificada como Cris Bell, en entrevista para el medio citado. Otros residentes dijeron que el apartamento parecía prácticamente abandonado, ya que casi nunca se veía movimiento en el lugar.

Dynasty Vasquez, quien vive justo al lado de este, explicó que jamás imaginó que existiera una plantación ilegal a pocos metros de su vivienda. Según relató, nunca observó personas entrando o saliendo con frecuencia del inmueble.

“He vivido aquí y nunca vi a nadie entrar o salir de ese apartamento”, dijo Vasquez, todavía sorprendida por el operativo policial. “No puedo creerlo. Nunca lo habría esperado”.

Un cultivo oculto dentro de un edificio residencial

De acuerdo con el NYPD, el departamento había sido transformado para operar como una casa de cultivo de marihuana en interiores. Los agentes encontraron lámparas especiales para cultivo, sistemas de ventilación industrial y productos químicos utilizados para mantener las plantas.

Las autoridades no informaron el peso exacto de la marihuana decomisada, pero indicaron que había cientos de libras de plantas y flores de THC dentro de la vivienda. Tras el hallazgo, el departamento fue desalojado y quedó bajo orden de desocupación.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a agentes retirando numerosas plantas y materiales desde el interior del edificio, mientras vecinos observaban con incredulidad el despliegue policial.

Aunque el estado de Nueva York legalizó el uso recreativo de la marihuana para adultos en 2021, las autoridades recordaron que el cultivo y distribución de cannabis continúa sujeto a estrictas regulaciones. Operaciones clandestinas sin licencia pueden derivar en cargos criminales, especialmente cuando existen alteraciones ilegales de electricidad o posibles riesgos para otros residentes.

Sin arrestos y con muchas preguntas

Hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el caso. Según el NYPD, nadie se encontraba dentro del departamento cuando los agentes ingresaron al lugar.

La ausencia de ocupantes ha incrementado el misterio entre los vecinos, quienes describen el apartamento como un lugar “fantasma”. Algunos residentes aseguraron que nunca llegaron a conocer a las personas responsables de la vivienda.

“Nunca vimos sus rostros ni quiénes eran”, comentó Bell. “Es muy impactante”.

Las autoridades continúan investigando quién operaba la plantación y cuánto tiempo llevaba funcionando dentro del edificio residencial. También buscan determinar si existen conexiones con redes ilegales de distribución de marihuana en la ciudad.

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