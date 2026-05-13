Guardia Costera rescata a 11 personas tras estrellarse un avión frente a la costa de Florida

Un total de 11 personas fueron rescatadas y atendidas por servicios de emergencia en Florida el martes, luego de que el avión en el que se trasladaban cayera en aguas del Océano Atlántico.

El accidente ocurrió en una zona cercana a la costa de Florida, lo que motivó una movilización rápida y un despliegue inmediato de las autoridades federales y locales para asegurar la integridad de todos los ocupantes de la aeronave tras el impacto, informó Fox Weather.

La División Sureste de la Guardia Costera de Estados Unidos lideró las acciones de monitoreo y búsqueda activa una vez recibida la alerta. El accidente se produjo aproximadamente a 80 millas de distancia de la localidad de Melbourne, en mar abierto. Tras las maniobras de rastreo por aire y agua, la Guardia Costera confirmó que las 11 personas que conformaban el grupo a bordo fueron localizadas con éxito por las unidades de salvamento.

Situación de los 11 rescatados

De acuerdo con los reportes de los rescatistas, los afectados fueron transferidos de inmediato a los servicios médicos de emergencia.

Por su parte, las autoridades del condado de Brevard ratificaron que todos los pasajeros y el personal que viajaba en la aeronave ingresaron a un centro hospitalario para recibir el tratamiento médico pertinente derivado de la colisión.

Tormentas en zona donde ocurrió el accidente

Entretanto, el Centro de Pronósticos de FOX identificó la presencia de tormentas en el área donde tuvo lugar el accidente. Los datos meteorológicos coinciden con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de condiciones climáticas inestables en la zona de Melbourne, Florida, durante la tarde del martes.

Dicho informe especificó que la zona registraba vientos con una velocidad de 27 km/h, y agregó que existía una alta probabilidad de desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas, con un porcentaje de precipitación fijado en el 80%.

La Administración Federal de Aviación (FAA) comunicó a la señal FOX 35 que el avión realizaba un trayecto entre diversas islas de las Bahamas antes del accidente. Hasta el momento, las causas técnicas o humanas que provocaron el desplome no han sido determinadas.

La FAA mantiene una investigación activa y exhaustiva para esclarecer la secuencia de hechos. Las autoridades han priorizado la recopilación de evidencia para entender el origen del siniestro, mientras los pasajeros permanecen bajo observación en el hospital.

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