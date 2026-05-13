Juan Soto abandona juego de Mets tras sufrir pelotazo ante Detroit

Juan Soto salió del juego de los Mets ante los Tigres de Detroit luego de sufrir un pelotazo en el tobillo.

El dominicano fue sustituido por un bateador emergente en el séptimo inning cuatro innings después de que se golpeó en el tobillo.

Soto cayó de rodillas mientras era atendido por un preparador físico y el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. El dominicano, quien estaba en el lineup como bateador designado de los Mets, se ponchó en ese turno y luego falló con rolling en el sexto antes de salir.

El toletero dominicano se fue de tres turnos en blanco y acumula 6 de 41 en mayo. Su promedio de bateo es de .263, con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas.

De acuerdo a Jorge Castillo, reportero de ESPN, Soto dio negativo en los rayos X en su tobillo, por lo que no hay fractura. El dominicano estará día a día con el equipo metropolitano.

X-rays on Juan Soto’s right foot were negative, Carlos Mendoza said. He’s day-to-day. The Mets avoid the worst. — Jorge Castillo (@jorgecastillo) May 14, 2026

Juan Soto viene de larga lesión en unos Mets necesitados

Juan Soto viene de perderse 15 juegos debido a una lesión en sus piernas tras una distensión en la corva. El equipo pasó por una racha de 10 derrotas durante su ausencia que los llevó al peor récord en la MLB.

Los Mets de Nueva York han tenido que lidiar con múltiples lesiones con Francisco Lindor, Luis Robert Jr. y el receptor venezolano Francisco Álvarez.

A pesar de la lesión, los Mets consiguieron la victoria 3-2 en entradas extra y han ganado siete de los últimos 10 juegos.

En el regreso a casa, los Mets han sumado las dos victorias contra los Tigres de Detroit y buscarán la barrida este miércoles en el Citi Field.

A partir del viernes, los Mets comenzarán una serie de tres encuentros ante los Yankees de Nueva York, los primeros duelos de la rivalidad del Subway en esta temporada.

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