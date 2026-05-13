Qué pasa en Illinois si te llevas el carrito de compras del supermercado

En el estado de Illinois, llevarte el carrito de compras del supermercado no es una acción menor. Las leyes indican que esta práctica puede traer consecuencias legales que, dependiendo de algunos factores, podría convertirse en un problema penal.

La clave está en que estos carritos son considerados propiedad privada del establecimiento, por lo que sacarlos del perímetro autorizado, sin permiso, puede interpretarse como robo minorista o uso no autorizado de propiedad comercial.

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Lo que sucede cuando te llevas un carrito de supermercado en Illinois

La legislación de Illinois contempla el “retail theft” o robo al por menor dentro del estatuto 720 ILCS 5/16-25, publicado en FindLaw. Aunque muchas personas creen que solo aplica para productos dentro de la tienda, también puede incluir elementos utilizados por el comercio, como los carritos de compras.

Si es la primera infracción y el valor del carrito no supera los $300 dólares, la persona podría enfrentar un delito menor Clase A. Esto puede derivar en multas de hasta $2,500 y penas de hasta 364 días de cárcel en el condado.

La situación empeora si existen antecedentes penales relacionados con robos o si el carrito es retirado mediante maniobras consideradas fraudulentas. En esos casos, el cargo podría elevarse a delito grave Clase 4, con condenas de entre uno y tres años de prisión y sanciones económicas mucho más elevadas, señala Chicago Criminal Lawyer.

Los supermercados toman en serio esta acción

Para las cadenas comerciales, los carritos representan una inversión importante. Cada unidad puede costar entre $100 y $250 dólares, dependiendo del tamaño y el sistema de seguridad incorporado.

Además del gasto económico, cuando los carritos desaparecen se afecta el funcionamiento diario de la tienda y la experiencia de los clientes. Por tal motivo, muchos supermercados en Illinois han instalado sistemas antirrobo que bloquean automáticamente las ruedas cuando el carrito sale del área permitida.

También es común que cámaras de vigilancia registren quién retira un carrito del establecimiento. En algunos casos, los empleados de seguridad pueden retener temporalmente a una persona hasta que llegue la policía.

Muchos supermercados en Illinois han instalado sistemas antirrobo que bloquean automáticamente las ruedas cuando el carrito sale del área permitida. Crédito: Timur Malazoniia | Shutterstock

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