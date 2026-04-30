Placas en Florida: qué está permitido hacer con la matrícula de tu auto y qué no

Los conductores de Estados Unidos, incluyendo Florida, suelen tener confusiones respecto a las modificaciones que están permitidas en las placas de los autos y cuáles definitivamente son prohibidas, que además pueden derivar en multas y problemas legales.

Recuerda que la matrículo es básicamente la identificación oficial y legal de cada auto, por lo que no es un simple accesorio.

En el caso particular de Florida, la legislación SB 488 firmada por el gobernador Ron DeSantis, introduce una aclaración importante respecto al uso de marcos decorativos en las matrículas. Esta norma surge tras múltiples interpretaciones contradictorias de leyes anteriores, que generaron sanciones incluso en casos donde los conductores no tenían intención de ocultar información.

Anteriormente, cualquier elemento alrededor de la placa podía ser considerado un “dispositivo de ocultamiento”. Ahora, el enfoque es distinto: lo que importa no es el accesorio en sí, sino si interfiere o no con la visibilidad de los datos oficiales.

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Qué está permitido hacer con la placa de tu auto en Florida

Con la nueva regulación, los conductores en Florida pueden utilizar ciertos elementos sin temor a sanciones, siempre que respeten una condición clave: la matrícula debe ser completamente legible en todo momento.

Entre las prácticas permitidas se encuentran:

Colocar marcos decorativos o bordes alrededor de la placa

Usar soportes personalizados con fines estéticos o promocionales

Instalar accesorios siempre que no cubran letras, números ni la calcomanía de validación

Esto significa que concesionarios, universidades o marcas pueden seguir utilizando marcos sin infringir la ley, siempre que no oculten información esencial.

Lo que está prohibido y puede costarte una multa

A pesar de esta flexibilización, la ley mantiene restricciones estrictas en cuanto a cualquier intento de alterar, ocultar o dificultar la lectura de la matrícula.

Las siguientes acciones continúan prohibidas:

Cubrir total o parcialmente números, letras o etiquetas oficiales

Aplicar sustancias como aerosoles o recubrimientos sobre la placa

Usar materiales reflectantes que interfieran con cámaras o visibilidad

Instalar cubiertas plásticas o protectores que distorsionen la lectura

Incorporar luces o dispositivos que dificulten la identificación

Utilizar mecanismos manuales o electrónicos diseñados para ocultar la placa

Uno de los puntos más vigilados es la calcomanía de validación, ubicada generalmente en la esquina superior. Si este elemento no es visible, el conductor puede ser sancionado.

Consecuencias legales en Florida

El incumplimiento de estas normas no es un asunto menor. En Florida, manipular deliberadamente una matrícula puede ser considerado un delito menor de segundo grado. Las sanciones incluyen multas que pueden alcanzar los $500 dólares, además de posibles consecuencias judiciales.

Asimismo, el vehículo puede ser detenido por las autoridades si la placa no es claramente legible, lo que puede derivar en inspecciones adicionales o citaciones.

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