La “trampa” que podría dejarte sin licencia de conducir por un año en Illinois

Una nueva legislación de 2026 puso el foco en las posibles “trampas” que podrías cometer al cumplir con tu examen de manejo en Illinois. Al ser desubierto, la consecuencia puede ser severa: podrías perder la licencia de conducir durante un año.

La medida surge a partir de la ley HB 2983, que busca actualizar los controles del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) frente al avance de la tecnología. Con este cambio, las autoridades pretenden garantizar que quienes obtienen una licencia realmente cuentan con los conocimientos necesarios para conducir.

La “trampa” que puede costarte la licencia de conducir en Illinois

El punto más delicado de la nueva normativa es el uso de dispositivos ocultos durante el examen. Entre las prácticas sancionadas se encuentran:

Micrófonos ocultos para recibir respuestas desde el exterior

Teléfonos celulares utilizados para consultar o transmitir información

Estas “estrategias”, que algunos aspirantes emplean para aprobar el examen teórico, ahora están claramente penalizadas. Si una persona es sorprendida utilizando alguno de estos métodos, puede enfrentar la suspensión de su derecho a obtener una licencia de conducir por hasta 12 meses.

En casos menos graves, si se detecta intento de fraude durante la prueba, el solicitante no podrá volver a presentarse hasta después de 30 días.

La legislación no solo introduce sanciones, también incorpora nuevas modalidades para los exámenes. Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de realizar pruebas escritas en línea, lo que amplía el acceso pero también exige mayores controles de seguridad.

Cómo obtener la licencia de manejo en Illinois

Para quienes buscan tramitar su licencia de manera regular, el proceso sigue una serie de pasos definidos:

Acudir a una oficina del DMV con documentos de identificación válidos.

Entregar registros previos, si se cuenta con licencias de otros estados.

Pagar la tarifa correspondiente.

Aprobar los exámenes requeridos: vista, prueba escrita y manejo.

Los solicitantes deben tener al menos 18 años, aunque los jóvenes de 16 y 17 pueden aplicar con autorización de un padre o tutor.

Una vez aprobado el proceso, el conductor recibe un permiso temporal válido por 90 días, mientras la licencia oficial llega por correo en un plazo aproximado de 15 días hábiles.

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