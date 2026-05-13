Seguro Social: proyectan aumento de hasta 3.9% en 2027, pero la inflación ya se lo está comiendo

El cheque del Seguro Social podría subir unos $81 dólares al mes en promedio para 2027, pero no sería un beneficio tangible para millones de jubilados: la inflación sigue avanzando más rápido que muchos beneficios, anulando su poder adquisitivo.

De acuerdo con una proyección inicial publicada este martes 12 de mayo por The Senior Citizens League (TSCL), el ajuste por costo de vida del Seguro Social (COLA) para 2027 alcanzaría 3.9%, el aumento más alto en tres años. Si se concreta, el pago promedio mensual subiría de $2,071 a aproximadamente $2,152 dólares.

Sin embargo, ese dinero extra podría diluirse antes de llegar al bolsillo de la gente: La prima de Medicare Parte B ya supera los $202.90 mensuales en 2026, casi 10% más que el año pasado, mientras que el precio de alimentos, seguros y servicios básicos sigue al alza, presionando el bolsillo de los adultos mayores.

Un aumento que llega tarde y alcanza poco

La proyección de 3.9% de incremento en el COLA representa un aumento del 1.1% respecto al 2026, fijado en 2.8%, pero sería un incremento que solo contendría parcialmente el impacto de la inflación en el Seguro Social. Mary Johnson, analista independiente especializada en políticas de Seguro Social, fue incluso más lejos y proyectó un COLA de 4.2% para 2027, citando aumentos pronunciados en gasolina, energía y alimentos, en declaraciones del martes 12 de mayo.

Otras estimaciones independientes sitúan el rango entre 3.8% y 4.5%, dependiendo del comportamiento de la inflación en los próximos meses.

Lo que realmente cambia para el jubilado promedio

Con un COLA de 3.9%, los pagos mensuales quedarían así, según los rangos de la Administración del Seguro Social (SSA):

Trabajadores jubilados: de $2,071 a aproximadamente $2,151

de $2,071 a aproximadamente $2,151 Pareja de adultos mayores (ambos con beneficios): de $3,208 a unos $3,333

de $3,208 a unos $3,333 Trabajadores con discapacidad (SSDI): de $1,630 a aproximadamente $1,694

El aumento aplica también para beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Pero los gastos de vivienda, servicios públicos y alimentos siguen subiendo a un ritmo que supera al COLA, recortando el beneficio real de este ajuste.

El detalle que puede afectar más el beneficio de los jubilados hispanos

Shannon Benton, directora ejecutiva de TSCL, advirtió que la situación financiera de los jubilados sigue siendo crítica, incluso con incrementos de este nivel.

“A medida que la inflación vuelve a subir, la vida todavía no se siente asequible. Los adultos mayores constantemente nos dicen que sienten que se están quedando cada vez más atrás”, advirtió Benton.

La directora también alertó sobre el riesgo de aprobar propuestas legislativas que podrían reducir los beneficios de forma encubierta. “Algunos legisladores han propuesto recortar los beneficios cambiando a un Índice de Precios al Consumidor Encadenado. Los legisladores deberían enfocarse en fortalecer el programa”, indicó.

Para muchas familias hispanas, esos $80 mensuales extra simplemente no serían un lujo, sino la diferencia entre pagar todas las facturas o aplazar una visita médica.

El precio de la gasolina puede cambiarlo todo

Hay un factor que podría empujar el COLA más arriba en los próximos meses: los mercados energéticos. TSCL advirtió que el alza en los precios del petróleo podría tener efectos en cascada.

Si la gasolina se encarece este verano, el COLA 2027 podría seguir escalando, pero también habría precios más altos en prácticamente todo lo demás.

El COLA oficial se anunciará en octubre de 2026, con base en los datos del CPI-W de julio, agosto y septiembre, y entrará en vigor en enero de 2027.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estimaciones preliminares para el COLA 2027

¿Cuánto subirá mi cheque del Seguro Social en 2027?

Si se confirma el 3.9%, el pago promedio de un jubilado pasaría de $2,071 a unos $2,151 al mes. El monto exacto depende del historial individual de cada beneficiario.

¿Cuándo se anuncia el COLA 2027 oficialmente?

En octubre de 2026, con base en los datos de inflación de julio a septiembre. El ajuste entra en vigor en enero de 2027.

¿Por qué la proyección subió tanto desde febrero?

En febrero de 2026, las estimaciones apuntaban cerca del 2.8%. El repunte de la inflación en gasolina y alimentos elevó el estimado más de 1% en pocas semanas.

¿El alza de Medicare puede cancelar el beneficio?

Parcialmente. En 2026, el aumento de la prima de Medicare Parte B absorbió alrededor de un tercio del COLA. Para 2027, dependerá de cuánto suba esa prima.

¿Qué puedo hacer si el aumento no alcanza?

Revisa si calificas para el programa Extra Help de Medicare, el Medicare Savings Program o el SNAP. Muchos jubilados elegibles nunca los solicitan.

Conclusión

Un COLA de 3.9% en 2027 sería la mejor noticia en tres años para los jubilados, pero solo en el papel. Si la inflación sigue subiendo este verano, ese aumento podría llegar ‘diluido’ a enero.

Los datos de julio, agosto y septiembre serán decisivos: definirán si 2027 brindará un respiro real para millones de familias hispanas que dependen del Seguro Social, o si vuelven a enfrentar otro año de ajuste insuficiente ante una economía que no cede.

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