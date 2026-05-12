La inflación anual sube a 3.8% en abril: el salario ya no alcanza para cubrir la gasolina y los alimentos

Llenar el tanque cuesta más. Ir al supermercado también. Los nuevos datos de inflación de abril confirman lo que millones de familias ya sienten en el bolsillo: el dinero alcanza para mucho menos en Estados Unidos.

La inflación subió a 3.8% anual en abril de 2026, su nivel más alto desde 2023, mientras los salarios reales retrocedieron 0.3%, de acuerdo con el nuevo reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El aumento en la gasolina, los alimentos y la vivienda está golpeando especialmente a los hogares que viven al límite cada mes porque cada dólar que ganan hoy compra menos que en marzo.

La gasolina llega a $4.50 y no para de subir

El deterioro podría acelerarse. El Brent, el crudo de referencia global, tocó brevemente $126.48, antes de cerrar el mes cerca de $116 por barril, casi el doble de lo que costaba antes de que comenzara el conflicto con Irán el 28 de febrero de 2026. Ese choque energético mantiene elevado el precio de la gasolina y afecta también los costos en el supermercado y en las facturas del hogar.

El galón de gasolina promedió $4.50 a nivel nacional al inicio de esta semana, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Hace apenas diez semanas costaba alrededor de $3.14. Eso representa un aumento de casi el 43% respecto a los precios de abril de 2024.

En el acumulado anual, los precios de la gasolina subieron 28.4%, la mayor alza desde septiembre de 2022, de acuerdo con el BLS. Para una familia que llena el tanque dos veces por semana, ese incremento puede significar entre $80 y $130 dólares adicionales al mes.

El supermercado también golpea: carne, frutas y comida en restaurantes

Pero el precio de los energéticos no es el único problema que está elevando los precios. Las compras de supermercado (food at home) subieron 0.7% en un solo mes, el mayor incremento mensual desde agosto de 2022.

Mientras que en el reporte a doce meses, los alimentos acumularon un alza del 3.2%. La carne de res encareció 14.8% en un año, y las frutas y verduras subieron 4%, según datos del BLS de los últimos dos reportes.

“Para la mayoría de las familias, los factores más significativos son el precio del galón de gasolina y el de la libra de carne, ambos han tenido aumentos considerables”, indicó el economista Mark Zandi a la CNBC.

Los salarios suben, pero no se sienten en el bolsillo

Si bien el salario nominal puede subir, las familias no lo están sintiendo en términos reales. Según el BLS, el salario promedio por hora subió 0.2% en marzo respecto a febrero, un aumento marginal, mientras que el índice de precios al consumidor creció 0.9% en ese mismo mes. La comparación es brutal: el salario real cayó 0.6% en un solo mes, y 0.3% en términos anuales comparado con marzo de 2025.

En términos prácticos: un trabajador que ganaba $20 por hora en marzo de 2025 necesitaría ganar hoy $20.65 solo para mantener el mismo poder adquisitivo. Si su empleador le dio un aumento de 50 centavos, en realidad, está perdiendo terreno respecto al precio de las cosas.

Además, de acuerdo con Bank of America, el alza salarial no está llegando igual a todos. Los hogares de mayores ingresos vieron crecer sus salarios 6.0% en abril respecto a 2025, mientras que los hogares de ingresos bajos, que concentran a gran parte de la comunidad hispana, apenas registraron un alza del 1.5% anual. Con una inflación del 3.8%, esos trabajadores han perdido más de 2% de su poder adquisitivo en 12 meses.

“La brecha entre estos grupos y los hogares de mayores ingresos se mantiene en su nivel más amplio desde que comenzamos a medir este indicador en 2015”, señaló el Bank of America Institute en su reporte de empleo de abril de 2026.

¿Por qué la Reserva Federal no podrá bajar las tasas pronto?

La inflación subyacente, que excluye el comportamiento de alimentos y energía, subió 2.8% interanual, por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, que representa la lectura más alta desde septiembre de 2025.

Este dato limita considerablemente la posibilidad de aplicar recortes en la tasa de interés en el corto plazo.

Esta tendencia provocará hipotecas más caras, créditos al consumo y tarjetas de crédito con tasas de interés más elevadas Para una familia hispana con deuda de tarjeta promedio de $6,000, cada punto porcentual adicional representa cerca de $60 más al año solo en intereses, que van impactando el presupuesto mensual de las familias.

Lo que puedes hacer ahora mismo ante la inflación tan elevada

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inflación de abril 2026

¿Cuánto subió la inflación en abril de 2026?

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) subió 3.8% en los últimos 12 meses, la tasa más alta desde mayo de 2023. Mensualmente, los precios aumentaron 0.5% respecto a marzo, según el BLS.

¿Por qué los salarios ya no alcanzan?

Los salarios promedio crecieron 3.6% anual, pero la inflación fue del 3.8%. El salario real, ajustado por inflación, cayó 0.3% en 12 meses y 0.5% solo en abril, según el BLS.

¿Qué tiene que ver la inflación con la guerra con Irán?

El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo global, disparó el precio del crudo. Eso encareció el transporte, los fertilizantes y la cadena de distribución de alimentos.

¿Cuándo bajarán los precios?

Mientras el petróleo se mantenga por encima de $100 por barril, los analistas anticipan que la inflación permanecerá elevada al menos durante el verano de 2026.

Conclusión

Los precios altos que enfrentan millones de familias este verano no solo afectan el costo final en la bomba de gasolina. Mes a mes se registran pérdidas en el poder adquisitivo, que está mermando rápidamente los márgenes de ahorro que muchos hogares tardaron años en construir.

Si el conflicto con Irán se prolonga y el petróleo supera los $120 por barril, el otoño de 2026 podría provocar una segunda ronda de presión inflacionaria, esta vez con más fuerza en alimentos y renta, que seguirá golpeando especialmente a las familias de ingresos bajos y medios.

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