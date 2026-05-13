Senado aprueba resolución para suspender sueldos de senadores si ocurre un cierre del gobierno

En una decisión unánime, el Senado aprobó este miércoles una resolución que paraliza el pago de sueldos a los senadores en caso de que ocurra un cierre del gobierno federal. La medida fue impulsada por el senador republicano por Louisiana, John Kennedy.

La normativa establece que, si el Congreso no logra asignar fondos a las agencias federales antes de los plazos legales, los miembros del Senado dejarán de percibir sus sueldos inmediatamente. Los fondos no se pierden definitivamente; el dinero se deposita en una cuenta de garantía bloqueada, informó The Hill; . sin embargo, los legisladores tendrán el acceso restringido a dichos montos mientras dure la parálisis administrativa del Estado.

La resolución es de carácter interno, por lo cual se limita exclusivamente a la cámara alta. Esto evita que se requiera la aprobación Cámara de Representantes ni la firma del predidente Donald Trump, indicó el medio anteriormente citado.

¿Cuándo puede entrar en vigencia esta medida?

Aunque la resolución recibió un respaldo de 99 votos a favor y 0 en contra para finalizar su debate, su aplicación no será inmediata. La medida estipula que comenzará a regirse después de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Esta cláusula excluye de su alcance cualquier posible cierre que pudiera suscitarse este otoño, escenario que los analistas republicanos consideran probable debido a las tensiones políticas actuales entre la administración de Donald Trump y los demócratas.

Antecedentes de parálisis institucional

El voto se produce tras un periodo de inestabilidad presupuestaria reciente. En el otoño del año pasado, el gobierno federal experimentó un cierre récord de 43 días debido a desacuerdos sobre los subsidios para las primas del seguro médico.

A esta eventualidad se sumó una crisis este año, en la que el Departamento de Seguridad Nacional estuvo inoperativo durante 76 días debido a la negativa demócrata de financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza sin reformas previas, tras el incidente en Minneapolis donde agentes federales causaron la muerte de dos manifestantes.

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