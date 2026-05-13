Vinícius Jr. abre bufete de abogados para víctimas de racismo

Vinícius Júnior anunció este miércoles la apertura de un bufete de abogados en Brasil para dar apoyo jurídico gratuito a las víctimas de racismo en las esferas del deporte y de la educación.

La creación del “Escritório Antirracista” fue anunciada por el futbolista del Real Madrid en una fecha simbólica, el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue aprobada el 13 de mayo de 1888.

Vini Jr. recordó la efeméride en una publicación de Instagram, en la que lamentó que, a pesar de la abolición de la esclavitud, “la libertad no llegó a todo el mundo”.

La intención de la iniciativa es “fortalecer la lucha antirracista y el combate a la discriminación en ambientes que deberían ser seguros e igualitarios”, como son la escuela y el deporte, según un comunicado del Instituto Vini Jr.

El jugador brasileño ya ganó el Premio Sócrates de la FIFA en 2023 por la labor social que impulsa y sus iniciativas para combatir el racismo, que él mismo ha sufrido en España y en partidos de la Liga de los Campeones.

En Brasil, el racismo y las ofensas racistas son considerados como delitos graves, por lo que no prescriben y están castigados con condenas que varían de dos a cinco años de cárcel.

#13May | El futbolista Vinícius Júnior anunció la apertura de un bufete de abogados en Brasil para dar apoyo jurídico gratuito a las víctimas de racismo en el deporte y la educación.



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Vinícius Jr., víctima en caso de racismo en España

Vinícius Jr. ha sido parte de varios ataques racistas durante su tiempo en el Real Madrid, más reciente un episodio en Champions League contra el Benfica.

Varios de los ataques han sido gritos de los aficionados contra el jugador brasileño, pero también gestos como muñecos colgados de un puente con la camiseta del futbolista del Real Madrid.

Vinícius Jr. no ha sido el único jugador que ha sufrido estos ataques en el balompié español. Lamine Yamal, figura del Barcelona, también ha sido blanco de ataques de racismo en LaLiga y con la selección de España.

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