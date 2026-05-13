La llegada de Mourinho al Real Madrid está en “etapas finales”, según Fabrizio Romano

El Real Madrid inició las gestiones para concretar el regreso de un viejo zorro del banquillo del Santiago Bernabéu. Tras una temporada marcada por la inestabilidad y los conflictos internos dentro de la Casa Blanca, el nombre de José Mourinho surgió como la principal opción para restaurar el orden en un vestuario golpeado.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el técnico portugués mantiene conversaciones avanzadas y se encuentra a un paso de sellar su segunda etapa en el equipo español. La aprobación definitiva del fichaje depende de Florentino Pérez, quien recientemente convocó a elecciones presidenciales.

Este proceso electoral, según Romano, sería el único obstáculo administrativo para oficializar el vínculo, aunque el comunicador aseguró que el estratega luso se mostró totalmente listo para asumir el reto.

La crisis deportiva del club se profundizó después de que el proyecto de Xabi Alonso perdiera fuerza y su sucesor, Álvaro Arbeloa, no lograra revertir la tendencia negativa ni gestionar las tensiones entre los jugadores. Ante este panorama, la directiva buscó un perfil con experiencia y autoridad. El retorno de “Mou”, quien actualmente dirigió al Benfica, avanzó hacia sus fases finales, aunque la operación quedó supeditada a un último movimiento institucional.

Mourinho ya conquistó tres títulos durante su primera estancia en Madrid, incluyendo la llamada “Liga de los Récords”, un precedente que la afición recordó ante la necesidad de resultados inmediatos.

El anuncio se produjo en un clima de alta tensión, poco después de que el presidente hablara públicamente sobre los roces entre figuras como Valverde y Tchouaméni. Con la llegada de Mourinho, el Real Madrid intentó cerrar un capítulo oscuro y planificar una reestructuración profunda que devolviera al equipo a la lucha por los grandes trofeos en la próxima campaña.

Sigue leyendo:

·Dalma y Gianinna Maradona demandaron a la exjueza encargada del caso de su padre

·Univisión transmitirá el Super Bowl LXI en alianza con ESPN

·Neymar entra en prelista de Brasil al Mundial 2026