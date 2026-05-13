Murió a los 75 años Charle Young, campeón del Super Bowl con San Francisco 49ers

Charle Young, histórico exala cerrada y campeón del Super Bowl XVI con San Francisco 49ers, murió a los 75 años, según confirmaron los Seattle Seahawks y San Francisco 49ers el pasado martes.

La causa de la muerte no ha sido revelada. A través de una publicación en redes sociales, los 49ers lamentaron la partida del jugador que atrapó dos pases de Joe Montana en el Campeonato de la NFC de 1981. Esa jugada pasaría a la historia y sería conocida como “The Catch” (El Atrape).

“Los 49ers lamentan el fallecimiento de Charle Young. Nuestra organización envía sus más sentidas condolencias a la familia Young y a sus amigos”, informaron en X.

The 49ers mourn the passing of former TE Charle Young.



Our organization sends its deepest condolences to the Young family and friends. pic.twitter.com/dEG49KDLY5 — San Francisco 49ers (@49ers) May 12, 2026

Charle Young comenzó su carrera en la Universidad del Sur de California, donde fue unánime All-American en 1972, campeón nacional y poseedor del récord de recepciones para un tight end en la escuela (62).

También fue elegido Lineman del Año de USC y acumuló 1.008 yardas y 10 TD en tres temporadas. En 1973, fue seleccionado en la sexta posición global del Draft de la NFL por los Philadelphia Eagles.

En su primera campaña logró 55 recepciones, 854 yardas y seis TD. En 1977, se marchó a Los Angeles Rams. Ahí sería pieza clave en el camino al Super Bowl XIV. En la final de la NFC de 1979 aportó recepciones decisivas ante Tampa Bay.

En 1983 llegó a Seattle Seahawks, donde estuvo un par de temporadas e incluso llegó a ser capitán. Ayudó a que los Seahawks alcanzaran su primera postemporada en la historia.

Asimismo, sumó 97 recepciones, 1.217 yardas y cinco TD en tres temporadas. Al retirarse, estaba entre los siete tight ends con más recepciones en la historia de la NFL.



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