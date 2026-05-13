Walmart elimina o reubica 1,000 empleos corporativos mientras acelera el uso de inteligencia artificial

Walmart anunció un nuevo recorte en sus empleos corporativos mientras acelera su transición hacia la inteligencia artificial. Esta vez, la decisión afectó a alrededor de 1,000 trabajadores de áreas tecnológicas y de producto que fueron despedidos o forzados a reubicarse, según un memorando interno enviado este martes.

Los empleados afectados enfrentan una decisión complicada: mudarse a Bentonville, Arkansas, o al norte de California para conservar su puesto, o bien perder el trabajo. Para muchos, el cambio implica dejar su estabilidad: vivienda, familia y costos de vida más bajos.

Este movimiento forma parte de un patrón de recortes que la cadena ha repetido en 2024, 2025 y ahora en 2026, como parte de una transformación estructural en marcha.

¿Qué dice el memorando que cambió la semana de 1,000 familias?

Suresh Kumar, director global de tecnología de Walmart, y Daniel Danker, vicepresidente ejecutivo de producto, diseño y aceleración de IA, firmaron el comunicado, en el que delinean el camino de Walmart hacia una estructura más ágil y centrada en tecnología.

“Simplificar cómo está organizado el trabajo, aclarar la responsabilidad y alinear mejor los roles con el trabajo y las habilidades que necesitamos para seguir adelante”, indicaron Kumar y Danker en el documento, de acuerdo con el Wall Street Journal.

La decisión también implica una fusión de los equipos globales de tecnología y producto. Esto implica una eliminación de roles duplicados y que las personas que permanecen en la nómina deben estar físicamente cerca de los centros de decisión.

Un patrón que ya se repite: el tercer año de recortes

Este no es el primer año que Walmart hace un recorte importante en su estructura.

En mayo de 2025, la compañía eliminó aproximadamente 1,500 empleos corporativos bajo el argumento de “eliminar capas y complejidad”. Antes, en febrero de ese mismo año, había anunciado la eliminación o reubicación de más de 800 plazas en Hoboken, Nueva Jersey, y Charlotte, Carolina del Norte.

En total, Walmart ha recortado o reubicado miles de puestos corporativos en los últimos dos años, como parte de una transformación estructural en marcha.

La diferencia de este ciclo es el énfasis claro en la transición hacia la inteligencia artificial. Danker fue contratado en 2025 para liderar la aceleración del uso de IA en Walmart, aunque el memorando del martes no citó explícitamente la inteligencia artificial como razón del recorte, sino la ‘simplificación de operaciones’.

Lo que esto significa para los trabajadores hispanos en Walmart

Walmart emplea aproximadamente 1.6 millones de personas en Estados Unidos, la mayoría en puestos de tienda por horas. En este proceso, los recortes de esta semana no aplicarán a estas áreas, según confirmó la empresa a Fast Company.

Pero la señal que envía la empresa con este recorte es importante.

La comunidad hispana representa una parte significativa de la fuerza laboral de Walmart en las tiendas físicas. El temor a que los recortes corporativos eventualmente alcancen los puestos de base no es infundado: cuando una empresa comienza a ‘simplificar su estructura’, la presión por la eficiencia tiende a extenderse a los niveles operativos.

Por ahora, si trabajas en una tienda Walmart, tu empleo no está en riesgo directo. Pero si estás en una posición corporativa, de tecnología o administración, el filtro es claro: la ubicación y las habilidades digitales determinan quién se queda.

La reacción del mercado respalda a Walmart

Curiosamente, las acciones de Walmart subieron 2.1% el mismo martes, luego que se anunció el recorte.

Los inversionistas interpretaron este tipo de movimientos como señal positiva: menor estructura, mayor eficiencia, mejor posición competitiva frente a Amazon. Es decir, el mercado celebra lo mismo que preocupa a los empleados.

“En algunos casos, hemos determinado que la consolidación de ciertos equipos mejorará la eficiencia operativa”, explicó el memorando.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los despidos en Walmart del 2026

¿Estos despidos afectan a los empleados de tiendas Walmart?

No. Los recortes de mayo de 2026 afectan exclusivamente puestos corporativos en tecnología y producto. Los empleados por horas en tiendas no están involucrados en este anuncio.

¿Cuántos empleos ha eliminado Walmart en los últimos dos años?

Desde 2024, Walmart ha recortado o reubicado miles de puestos corporativos: varios cientos en 2024, más de 800 en febrero de 2025, 1,500 en mayo de 2025 y unos 1,000 en mayo de 2026.

¿Por qué Walmart sigue recortando si le va bien financieramente?

La empresa está reorganizando su estructura alrededor de IA y operaciones globales integradas. Los recortes responden a una apuesta por operar con menos personal y más tecnología.

¿Qué opciones tienen los empleados afectados?

Deben elegir entre reubicarse a Bentonville, Arkansas, al norte de California, o aceptar la salida con paquete de separación. Quienes rechacen la reubicación sin causa justificada podrían perder beneficios de indemnización.

Conclusión

Walmart no está en crisis, y eso es precisamente lo que hace más significativo este recorte de personal. Una empresa que crece, que tiene finanzas sanas y que aun así elimina mil puestos corporativos está mandando un mensaje al mercado laboral completo: la inteligencia artificial no es una amenaza futura, es la razón concreta detrás de decisiones de hoy.

Para las familias que dependen de empleos corporativos en el sector tecnológico o de retail, el riesgo proviene de enfrentar una transformación silenciosa que ya está en marcha.

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