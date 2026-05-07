Más de 113,000 despidos en 2026: estas son las empresas que más recortan empleo en EE.UU.

Perder un empleo en EE.UU. en 2026 puede costarle a una familia hispana más de $2,000 al mes mientras consigue otro trabajo y las probabilidades de que eso ocurra nunca fueron tan altas desde 2009.

Más de 113,000 personas ya fueron despedidas en los primeros cuatro meses del año, según SkillSyncer al 7 de mayo de 2026, y Meta, Amazon y UPS lideran una ola de recortes que se extiende por tecnología, logística y comercio: los sectores donde se concentra la fuerza laboral hispana en el país.

La señal más preocupante apareció desde enero. En ese mes se anunciaron 108,435 despidos, la cifra más alta para un enero desde 2009, de acuerdo con Challenger, Gray & Christmas. Para muchos analistas, esto confirma que las empresas ya habían preparado sus recortes desde finales del año pasado y es una advertencia de que el enfriamiento laboral podría extenderse durante el resto de 2026. El ritmo actual equivale a casi 900 despidos diarios en todo el país.

Las empresas que más empleos eliminaron en 2026

Los recortes se han concentrado en un puñado de corporaciones de industrias muy específicas:

Meta (Facebook, Instagram): 8,000 empleos , equivalentes al 10% de su plantilla global. Los despidos arrancan el 20 de mayo de 2026 con una segunda ronda programada para el segundo semestre

(Facebook, Instagram): , equivalentes al 10% de su plantilla global. Los despidos arrancan el con una segunda ronda programada para el segundo semestre Amazon : 16,000 puestos corporativos aplicados en enero, sumados a 14,000 de octubre de 2025, más de 30,000 bajas en seis meses

: corporativos aplicados en enero, sumados a 14,000 de octubre de 2025, más de UPS : planea eliminar 30,000 empleos adicionales en 2026, tras un recorte de 48,000 el año anterior. La causa, la automatización en almacenes

: planea eliminar en 2026, tras un recorte de 48,000 el año anterior. La causa, la automatización en almacenes Intel : 27,159 puestos eliminados en 2025, el mayor recorte individual del año pasado.

: eliminados en 2025, el mayor recorte individual del año pasado. Verizon: 15,000 despidos anunciados durante 2025

La inteligencia artificial como nueva justificación corporativa

El argumento más repetido por estas corporaciones es acelerar la “transición hacia la inteligencia artificial”. Meta indicó que los recortes son parte de “esfuerzos continuos para operar la empresa de manera más efectiva”, según un memorando interno citado por Variety.

Pero no todos los analistas aceptan esa explicación. Una encuesta de Gartner aplicada a 321 ejecutivos reveló que solo el 20% de las empresas recortó personal genuinamente por temas relacionados con la IA. En realidad, la mayoría de los despidos se debió a condiciones económicas más amplias.

Y un dato todavía más revelador: el 55% de los empleadores lamenta haber despedido a trabajadores por supuestas razones de automatización, según Forrester Research.

El impacto directo en la comunidad latina

Para los trabajadores hispanos, la delicada situación laboral se resiente más. La creación de empleo en industrias con alta concentración latina (construcción, transporte, logística y hostelería) se desplomó un 72% en los primeros 14 meses de la administración Trump, comparado con el periodo final de Biden, según un estudio de Americans for Tax Fairness publicado el 3 de mayo de 2026.

“El colapso en la creación de empleos en las industrias donde trabajan millones de latinos no ocurre de la nada; es lo que las familias sienten a diario: precios más altos en el supermercado, en la gasolina y en la atención médica, junto con menos oportunidades económicas”, señaló Emmanuelle Leal-Santillan, director de Comunicaciones de Somos Votantes.

En total, dejaron de crearse 1.3 millones de empleos en esos sectores para dicho periodo.

Lo que puede hacer un trabajador hispano ahora con su empleo

Documentar logros y habilidades antes de cualquier reestructuración. En sectores de alto riesgo como logística, la velocidad importa

antes de cualquier reestructuración. En sectores de alto riesgo como logística, la velocidad importa Explorar certificaciones tecnológicas : Google Career Certificates y Coursera ofrecen programas gratuitos para capacitación en industrias con alta demanda

: Google Career Certificates y Coursera ofrecen programas gratuitos para capacitación en industrias con alta demanda Revisar los beneficios de desempleo de tu estado. En Nueva York, el seguro cubre hasta $504 por semana durante 26 semanas

de tu estado. En Nueva York, el seguro cubre hasta durante 26 semanas Contactar organizaciones de defensa laboral como Make the Road New York, que ofrece asesoría legal gratuita ante un eventual despido

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los despidos en EE.UU. en 2026

¿Cuántos trabajadores han perdido su empleo en 2026 en EE.UU.?

Al 7 de mayo de 2026, más de 113,000 personas fueron despedidas solo en el sector tecnológico. Sumando todos los sectores, la cifra supera los 200,000 desde enero, según Challenger, Gray & Christmas.

¿Qué empresa ha anunciado más despidos en 2026?

UPS lidera los recortes masivos y tiene proyectada una nueva ola de 30,000 despidos, seguida por Amazon con más de 30,000 acumulados y Meta con 8,000 programados a partir del 20 de mayo.

¿Por qué las empresas atribuyen los despidos a la inteligencia artificial?

Es una justificación parcial. La mayoría de los recortes responde a presiones económicas y reestructuraciones, no a la IA, según Gartner y Challenger, Gray & Christmas.

¿Cuándo empiezan los despidos de Meta?

La primera ronda está programada para el 20 de mayo de 2026, con una segunda ola en el segundo semestre, según Reuters y TechCrunch.

¿Los trabajadores hispanos están más expuestos?

Sí. El empleo en sectores de alta concentración latina cayó un 72% en creación de nuevos puestos, con construcción, transporte y hostelería como las áreas más afectadas.

Conclusión

La ola de despidos de 2026 no es un fenómeno pasajero, responde a tres fuerzas que llevan años acumulándose: la sustitución de roles por automatización, la corrección económica postpandemia y la incertidumbre arancelaria.

Para los trabajadores hispanos, el riesgo no está solo en si su empresa anuncia recortes, sino si tiene las habilidades necesarias en caso de perder sus trabajos. Gartner advierte que el 50% de las compañías que despidieron por IA volverán a contratar para 2027, pero no necesariamente a las mismas personas, ni para los mismos puestos.

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