Jason Collins murió a los 47 años de un tumor cerebral, primer jugador en la NBA en declararse homosexual

Jason Collins, el primer jugador en declararse homosexual en la historia de la NBA, murió este martes a los 47 años tras ocho meses de lucha contra un glioblastoma en etapa 4.

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado difundido por la NBA.

“Estamos desconsolados al compartir que Jason Collins, nuestro querido esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma. Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos quienes lo conocieron y para quienes lo admiraron de lejos”, escribieron. El veterano de 13 temporadas murió en paz en su hogar, rodeado de su familia.

El diagnóstico llegó a mediados de 2025, cuando Collins notó que olvidaba tareas cotidianas. Una tomografía computarizada en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló un tumor en medio del cráneo.

The Spurs hold a moment of silence for Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke, and NBA Cares Ambassador and former NBA player Jason Collins. pic.twitter.com/IIYHLXM4ta — NBA (@NBA) May 13, 2026

¿Quién fue Jason Collins?

Jason Collins se retiró en 2014, tras una carrera de 13 años que incluyó etapas con los New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington y un regreso a los Nets después de que la franquicia se trasladara a Brooklyn.

Anunció públicamente su homosexualidad en 2013, a través de un artículo de portada en la revista Sports Illustrated, convirtiéndose así en el primer atleta abiertamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de Norteamérica.

“Cuando decidí hacer pública mi orientación sexual, no hubo ningún escándalo ni nada por el estilo”, comentó Collins a ESPN en noviembre. “Fue algo así como: siento que soy lo suficientemente bueno para jugar en la NBA y, por cierto, soy gay. Solo para que todos lo sepan —cartas sobre la mesa—, esta es mi situación actual.

We are heartbroken to learn of the passing of Jason Collins.



Jason spent eight seasons in a Nets uniform, helping define an era of our franchise and playing a vital role on our back-to-back Eastern Conference championship teams in 2002 and 2003. He was a constant in our locker… pic.twitter.com/9Qo1JRbLkU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2026

“Afortunadamente, los Nets fueron el único equipo que me ofreció una prueba”.

Collins disputó 22 partidos con los Nets esa temporada, junto a compañeros de equipo como Kevin Garnett, Paul Pierce, Brook Lopez y Joe Johnson. El entrenador de aquel equipo era Jason Kidd, con quien Collins había compartido vestuario en los New Jersey Nets, el equipo que alcanzó las Finales de la NBA en la temporada 2002-03.

Comunicado de la NBA

En un comunicado, el comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que “el impacto y la influencia de Collins trascendieron con creces el ámbito del baloncesto, al contribuir a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran espacios más inclusivos y acogedores para las generaciones futuras. Encarnó un liderazgo y una profesionalidad excepcionales a lo largo de sus 13 años de carrera en la NBA, así como en su dedicada labor como embajador de la iniciativa ‘NBA Cares'”.

“Jason será recordado no solo por haber derribado barreras, sino también por la bondad y la humanidad que definieron su vida y que conmovieron a tantas otras personas”.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió la siguiente declaración hoy en relación con el fallecimiento del embajador de NBA Cares y exjugador de la NBA Jason Collins:



“El impacto e influencia de Jason Collins se extendieron mucho más allá del baloncesto, ya que ayudó a… pic.twitter.com/us9iS0pT4n — NBA Latam (@NBALatam) May 12, 2026

Collins relató que, al recibir el diagnóstico inicial, los médicos le informaron que le quedarían entre seis semanas y tres meses de vida si no emprendía ningún tratamiento para combatir el tipo de tumor cerebral, particularmente agresivo, que padecía.

Collins eligió un plan de tratamiento que, a su juicio, le brindaría la mejor calidad de vida, al tiempo que le daría la oportunidad de prolongar su vida más allá del pronóstico inicial.

Collins logró completar las etapas iniciales de su plan de tratamiento, pero el cáncer reapareció con demasiada rapidez como para que pudiera finalizarlo por completo. Le sobreviven su esposo, Brunson Green; sus padres, Portia y Paul Collins; y su hermano, Jarron Collins, quien recientemente se desempeñó como entrenador asistente de los New Orleans Pelicans.

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