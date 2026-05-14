Adam Sandler hará realidad “Grown Ups 3” junto con Netflix

Una de las comedias más destacadas de Adam Sandler es “Grown Ups” (“Son como niños”), esta historia ha sido protagonizada por Sandler junto con Kevin James, David Spade, Chris Rock y Rob Schneider.

Hasta la fecha hay dos películas, la primera se estrenó en el 2010 y la segunda en el 2013. Ahora, se ha confirmado que está en producción “Grown Ups 3”, en la que Sandler volverá a servir como protagonista y guionista, pero ahora de la mano de Netflix.

Este sería uno más de los acuerdos que el actor, comediante y productor hace con la plataforma. Aunque Netflix ha confirmado que es parte del proyecto y que está en desarrollo, aún no se ha confirmado si todo su elenco original regresará.

Los rumores antes de la confirmación aseguraban que Spade, Rock, James y Schneider estarían nuevamente en la historia.

Lo que sí se ha confirmado es que la dirección de la película estará a cargo de Kyle Newacheck, quien ya ha dirigido a Sandler en otras películas para Netflix como “Murder Mystery” (2019) y “Happy Gilmore 2” (2025). Las dos primeras películas de “Grown Ups” fueron dirigidas por Dennis Dugan, quien fue la dupla de Sandler durante años.

Aunque por ahora no se tiene información sobre cuándo comenzará el rodaje o cuándo se planea estrenar en la plataforma streaming, lo que sí ha sido confirmado por “Variety” es que Sandler está coescribiendo el guion de la película junto con Tim Herlihy, quien también es un compañero habitual en todas las películas del comediante.

Hay que recordar que desde hace una década Sandler ha estado trabajando en alianza con Netflix, incluso ha estrenado dos shows de stand up en la plataforma: “Adam Sandler: Love You” (2024) y “Adam Sandler: 100% Fresh” (2018).

Sigue leyendo:

• Adam Sandler promete hacer al menos 50 películas más antes de morir

• Timothée Chalamet dice que Adam Sandler es “el mejor actor de todos los tiempos”

• Adam Sandler elogió la actuación de Bad Bunny y Travis Kelce en “Happy Gilmore 2”