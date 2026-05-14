Cuba admite que se quedó sin reservas de petróleo en plena crisis energética

Cuba reconoció que sus reservas de combustible están prácticamente agotadas, en medio de una crisis energética que ya provoca apagones de hasta 22 horas diarias en algunas zonas del país y que podría agravarse durante el verano.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró que la isla ya no dispone de reservas de fueloil ni diésel para sostener el sistema eléctrico nacional.

“No tenemos absolutamente nada de fueloil, absolutamente nada de diésel”, afirmó el funcionario durante una comparecencia oficial, en la que advirtió que los cortes eléctricos seguirán empeorando.

Según explicó, incluso cuando el servicio se restablece, en algunos sectores apenas dura una hora y media antes de nuevos apagones.

Crisis energética y suministro externo

El deterioro del sistema eléctrico ocurre tras la interrupción total de los envíos de petróleo desde Venezuela a comienzos de año. Las autoridades cubanas también señalaron dificultades para recibir cargamentos procedentes de otros países.

Un envío de 100,000 toneladas de petróleo desde Rusia el mes pasado permitió aliviar temporalmente la situación, aunque las reservas derivadas de ese cargamento ya se consumieron, según el Gobierno cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó el escenario energético como “particularmente tenso” y responsabilizó a Estados Unidos por el deterioro de las condiciones en la isla.

Oferta de ayuda de Estados Unidos

Mientras continúan las dificultades, el Gobierno cubano confirmó este jueves que está dispuesto a escuchar detalles sobre la propuesta de ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla indicó que Washington ofreció públicamente $100 millones de dólares en asistencia destinada al pueblo cubano y aseguró que La Habana evaluará cómo se implementaría esa ayuda.

Rodríguez pidió que cualquier mecanismo esté libre de “maniobras políticas” y de intentos de aprovechar la situación de crisis que atraviesa el país.

Por su parte, Díaz-Canel afirmó que, si existe una intención genuina de apoyo humanitario, Cuba no pondrá obstáculos para recibir asistencia enfocada en combustibles, alimentos y medicinas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la ayuda sería distribuida mediante la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes.

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