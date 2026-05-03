Cuba se niega a negociar reformas políticas y económicas con EE.UU. pese a advertencia de Trump

Las autoridades Cuba conformaron su decisión de no discutir reformas internas con Estados Unidos, a pesar del incremento en la presión diplomática y militar del presidente Donald Trump, así lo confirmó el canciller Bruno Rodríguez durante un encuentro con sindicalistas y funcionarios por motivo del Día de los Trabajadores.

“No forma parte de ese intercambio, no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución”, declaró Rodríguez.

Asimismo, el canciller insistió en que los temas de soberanía nacional quedan fuera de cualquier mesa de diálogo bilateral, y reiteró que no discutirán “jamás” con EE.UU. asuntos que guarden relación con la “soberanía, independencia y libre determinación de los cubanos”, reseñó EFE.

Advertencias ante una posible acción militar

La postura cubana después de que el presidente Donald Trump afirmara que “tomará el control” de Cuba tras concluir sus objetivos en Irán. En respuesta, Rodríguez llamó a no subestimar la capacidad de reacción de la población de la isla ante una agresión extranjera, y calificó cualquier intento de intervención como un “error estratégico”.

“Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos”, vaticinó el jefe de la diplomacia cubana. “Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas”.

Sin embargo, aseguró que su país actúa con “responsabilidad” y espera que prevalezca el “sentido común” para evitar un conflicto armado.

Endurecimiento de las sanciones y crisis energética

La tensión se ha visto agravada por una nueva orden ejecutiva de Washington que extiende las sanciones a cualquier entidad, incluso fuera de EE. UU., que mantenga vínculos comerciales con la isla en áreas de seguridad, energía, finanzas y defensa.

Esta estrategia ha agudizado la crisis energética en Cuba, donde el bloqueo petrolero iniciado en enero ha limitado la entrada de combustibles, lo que provocó apagones masivos y una parálisis económica generalizada.

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