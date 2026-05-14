Jannik Sinner rompe récord de Djokovic en Masters 1,000 de Roma

Jannik Sinner sigue quebrando marcas en 2026 y este jueves consiguió romper un récord de Novak Djokovic tras lograr su victoria consecutiva número 32 en los torneos Masters 1,000.

Sinner pasó por encima de Andrey Rublev con marcador 6-2, 6-4 y consiguió su victoria seguida número 32 en los eventos Masters 1000, los torneos más importantes fuera de los Grand Slams.

El tenista italiano no quiso darle mucha importancia al récord de cara a las semifinales del Masters 1,000, un torneo que quiere ganar en su casa.

“No juego para batir récords. Juego simplemente para contar mi propia historia. Y, obviamente, al mismo tiempo significa mucho para mí”, dijo Sinner.

Sinner busca romper sequías de títulos para italianos en Roma

Ningún tenista italiano ha ganado el Masters 1,000 de Roma desde 1976, cuando Adriano Panatta lo consiguió en ese año.

De acuerdo a AP, Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, también tiene previsto asistir a la final.

Incluso hay posibilidad de que haya final italiana en Roma. Luciano Darderi pasó a semifinales luego de derrotar al español Rafael Jódar.

Darderi se enfrentará a Casper Ruud en la primera semifinal, mientras que Sinner espera el rival entre el español Martín Landaluce y Daniil Medvédev.

La semifinal será este viernes y la final en la capital italiana se disputará este domingo ante más de 10,000 aficionados.

Este año, Sinner es el máximo favorito para optar al título, el único de este circuito que le falta en su palmarés. Si consigue el título, obtendría el prestigioso ‘Career Golden Masters’, un título que se otorga al único jugador en ganar los nueve Masters 1000 y que sólo posee Djokovic -hasta en dos ocasiones.

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