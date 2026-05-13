La FIFA anunció programa antidopaje inédito para el Mundial 2026

La FIFA anunció este miércoles el despliegue de uno de los programas antidopaje más rigurosos en la historia del deporte para el Mundial 2026, tras lograr acuerdos estratégicos con las agencias nacionales de Estados Unidos (USADA), Canadá (Sport Integrity Canada) y México (MexNado) con el objetivo de asegurar una competencia transparente y equitativa entre las 48 selecciones participantes.

Bajo este marco de colaboración, cada organización nacional ejecutará controles fuera de competición durante las semanas previas al partido inaugural. La FIFA dirigirá estas operaciones para garantizar que todos los atletas lleguen al torneo en igualdad de condiciones.

Asimismo, las agencias locales proporcionarán personal especializado que respaldará a los oficiales de la FIFA en la toma de muestras durante los días de partido en las 16 sedes oficiales.

Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, destacó que esta alianza internacional consolidó el compromiso del ente rector con la limpieza del fútbol: “Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo y consolidará el compromiso de la FIFA con la competición justa y limpia”, afirmó García Silvero.

Por su parte, los directivos de las agencias de los tres países anfitriones coincidieron en que el trabajo coordinado resultó fundamental para proteger la integridad del evento y salvaguardar la magia de la Copa del Mundo en un escenario global.

El plan de vigilancia cumplirá estrictamente con el Código Mundial Antidopaje y las normativas internacionales vigentes. Con esta estructura, la FIFA busca enviar un mensaje de firmeza contra las sustancias prohibidas y garantizar que la salud de los futbolistas y la honestidad del juego permanezcan como las prioridades absolutas del torneo que se celebrará entre junio y julio.

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