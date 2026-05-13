NFL anunció calendario internacional 2026 con récord de nueve partidos

La NFL anunció este jueves un calendario histórico para sus Juegos Internacionales de 2026, con un récord de nueve encuentros de temporada regular que se disputarán en cuatro continentes y siete países diferentes.

La gira internacional iniciará el 10 de septiembre en Australia, donde los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground. Poco después, el 27 de septiembre, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro recibirá el duelo entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys.

Europa también contará con una presencia masiva, destacando el debut de Francia como sede con el partido entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints en el Stade de France el 25 de octubre.

Londres mantendrá su estatus como pilar fundamental al albergar tres juegos consecutivos durante el mes de octubre (entre el 11 y el 18 de ese mes) en los estadios de Tottenham y Wembley. Por su parte, Madrid repetirá como sede en el Santiago Bernabéu, donde los Cincinnati Bengals se medirá a los Atlanta Falcons el 8 de noviembre. La etapa europea terminará en Múnich con el choque entre los New England Patriots y los Detroit Lions.

Finalmente, la serie internacional cerrará el 22 de noviembre en Ciudad de México, marcando el regreso de la liga al país tras cuatro años de ausencia con el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los 49ers en el Estadio Banorte.

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