Mets levanta y logra primera barrida del año ante Detroit

Los Mets de Nueva York siguen levantando su temporada y consiguieron su primera barrida del año con victoria 9-4 sobre los Tigres de Detroit.

A pesar del mal comienzo, los Mets han comenzado a darle la vuelta a la temporada y suman 7 victorias en los últimos 10 juegos.

El equipo de Nueva York logró conectar 9 o más carreras en dos de los tres juegos ante Detroit y se enfila para un difícil serie ante los Yankees de Nueva York en el Citi Field.

A.J Ewing y Juan Soto comandaron ofensiva de los Mets

El novato A.J Ewing volvió a destacar este jueves con el primer cuadrangular de su carrera para abrir el marcador de los Mets luego de que comenzaron perdiendo en el primer inning con un jonrón de tres anotaciones.

Brett Baty se unió en la fiesta de jonrones para igualar el marcador con un cuadrangular de dos carreras en el cuarto episodio.

Juan Soto respondió en el quinto inning con un sencillo por el center field que trajo a Carson Benge al home y tomó la delantera en la pizarra. Mark Vientos también conectó un jonrón que amplió 6-3 el marcador en ese episodio.

Soto la desapareció en el séptimo inning para llegar a cinco jonrones en la temporada, dejando atrás el golpe en su tobillo.

Marcus Semien puso la guinda al pastel con un vuelacercas solitario en el octavo inning y dejar la pizarra 9-4.

Por el cuerpo de pitcheo, Nolan McLean se acreditó la victoria luego de 7.0 innings de trabajo, 6 hits, 3 carreras limpias, 3 boletos y 7 ponches. McLean permitió las tres carreras en el primer episodio y luego trabajó por seis innings en blanco.

Craig Kimbrel trabajó en el noveno episodio sin problemas para acreditar la victoria y que los Mets se preparen para enfrentarse a los Yankees después de su primera barrida.

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