Exlanzador Noah Syndergaard culpa al alcalde Zohran Mamdani de la “maldición” y crisis de New York Mets

El exlanzador de los New York Mets, Noah Syndergaard, desató polémica al insultar al actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamándolo “lunático”. En su mensaje, también dio un toque de atención a la franquicia de Queens para “dejar de juntarse con alcaldes socialistas” si quieren salir de su crisis en el diamante.

Durante una entrevista el pasado martes con Tomi Lahren, presentadora de Outkick, Noah respaldó la teoría de los fans sobre la “Maldición del Mambino”, esa que responsabiliza al alcalde de la mala racha de los Mets.

“Supongo que deberían dejar de juntarse con alcaldes socialistas, probablemente”, dijo Syndergaard cuando Lahren le preguntó cómo pueden los Mets enderezar su lamentable temporada.

La presentadora de “Tomi Lahren is Fearless” le preguntó al exlanzador si creía que Mamdani lanzó una “maldición” sobre los Mets cuando abrazó a Mr. y Mrs. Met cerca del inicio de la temporada en el Citi Field.

“Algo así”, respondió. “Digo, odio decirlo, pero al final del día los Mets siempre van a ser los Mets y punto. Creo que se me permite decirlo porque sangré naranja y azul por, no sé, ocho años, y llegué a la Serie Mundial con ellos”, explicó.

“Es decepcionante ver, primero, a quién están invitando a su clubhouse y, segundo, la falta de éxito que están teniendo, lo cual no tiene mucho sentido. Tienen una nómina enorme y no les está rindiendo dividendos”, añadió.

A finales de abril, luego de perder 4-2 ante Chicago Cubs, los fans en redes sociales comenzaron a atribuir la crisis a una supuesta maldición del alcalde de Nueva York, Zohran Mandani.

La teoría comenzó a tomar más fuerza cuando los Mets cayeron 2-1 nuevamente ante los Chicago Cubs. Los fans culpan a Mandani de haber “gafado” al conjunto de Queens debido a una visita suya el pasado 15 de abril.

Los Mets encadenaron 12 derrotas consecutivas, su peor seguidilla desde 2004, cuando perdieron 11 seguidos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.



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