Shohei Ohtani se une a Fernando Valenzuela en histórico récord como pitcher

Shohei Ohtani está dominante como abridor desde el comienzo de la temporada 2026 y está poniendo su nombre entre los candidatos al Cy Young.

El japonés lanzó 7.0 innings en blanco y se acreditó la victoria ante los Gigantes de San Francisco. Tras su apertura de este miércoles, Ohtani bajó su efectividad a 0.82 en lo que va de temporada.

El cuatro veces MVP de Grandes Ligas se convirtió en apenas el segundo lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en comenzar con siete aperturas, 44 o más innings, 50 ponches y una efectividad por debajo de 1.00.

El único lanzador con números similares es Fernando Valenzuela en la temporada 1981, año en que Valenzuela ganó el Novato del Año y el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Valenzuela dejó 0.29 de efectividad, 6 juegos completos, 2 carreras permitidas en 63.0 innings lanzados y 61 ponches. Además sumó siete victorias y cinco blanqueos de nueve entradas.

Por su parte, Ohtani tiene récord de 3-2 y ha permitido 4 carreras limpias en 44 innings, con 50 ponches en sus siete aperturas de este 2026.

Ohtani es primero en efectividad en Las Mayores, tercero en Whip y séptimo en WAR entre los lanzadores de Grandes Ligas.

Shohei Ohtani, Paul Skenes y Misiorowski, los candidatos al Cy Young

Ohtani está en gran forma como lanzador, pero no tendrá una pelea fácil entre los candidatos al Cy Young de la Liga Nacional.

El japonés tendrá competencia con Paul Skenes y Jacob Misiorowski, dos de los mejores lanzadores en todo el béisbol.

Paul Skenes tiene un récord de 6-2 con una efectividad de 1.98 y 56 ponches en 9 apariciones esta temporada. Skenes es el líder en Whip y tiene la menor cantidad de hits recibidos por nueve entradas lanzadas.

Mientras que Misiorowski, líder en ponches de la MLB, tiene un récord de 3-2 con una efectividad de 2.12 y 80 ponches en 9 apariciones

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