¿Pueden congelarte una cuenta de banco que tiene dinero del Seguro Social por una deuda?

Millones de personas en Estados Unidos dependen completamente de los pagos mensuales del Seguro Social para cubrir gastos básicos como renta, alimentos y servicios.

Aunque la ley federal protege estos beneficios de embargos por deudas privadas, eso no significa que el dinero esté totalmente fuera de riesgo cuando llega a una cuenta de banco.

Actualmente, más de 75 millones de personas reciben pagos del Seguro Social y, en 2026, el beneficio promedio supera ligeramente los $2,000 mensuales.

Para muchos jubilados y adultos mayores, ese dinero representa su única fuente de ingresos.

¿Qué puede pasar con una cuenta bancaria?

La legislación federal impide que cobradores privados embarguen directamente los beneficios del Seguro Social.

Sin embargo, sí pueden utilizar otro mecanismo legal conocido como ‘bank levy’ o congelamiento bancario.

Este proceso funciona de manera distinta a un embargo tradicional.

Cuando un acreedor obtiene una sentencia judicial por una deuda, puede solicitar al banco congelar fondos de una cuenta para recuperar el dinero adeudado.

El problema es que los bancos suelen inmovilizar primero la cuenta antes de analizar de dónde provienen los fondos.

Eso significa que incluso una cuenta alimentada únicamente con depósitos del Seguro Social puede quedar temporalmente bloqueada mientras se revisa el caso.

La protección automática tiene límites

Existen reglas federales que obligan a los bancos a revisar si la cuenta recibió depósitos directos de beneficios protegidos durante los últimos 60 días.

Entre esos pagos protegidos están:

–Seguro Social

–SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)

–beneficios para veteranos

–pagos federales de retiro

Si el banco detecta depósitos directos recientes, debe proteger automáticamente hasta dos meses de esos beneficios para que no sean congelados ni confiscados.

Sin embargo, cualquier cantidad que exceda ese límite sí podría quedar sujeta al congelamiento.

El depósito directo es clave

Las protecciones automáticas aplican principalmente cuando el dinero llega mediante depósito directo.

Si la persona recibe cheques físicos y luego los deposita manualmente, la revisión automática no funciona de la misma manera y el riesgo aumenta.

También puede haber complicaciones si el dinero del Seguro Social está mezclado con otros ingresos dentro de la misma cuenta bancaria, ya que eso dificulta identificar qué parte está protegida.

Cómo proteger el dinero del Seguro Social

Especialistas recomiendan mantener los pagos del Seguro Social en una cuenta separada del resto de los ingresos.

Esto facilita que el banco identifique los fondos protegidos en caso de una revisión.

Además, inscribirse al depósito directo mediante la Administración del Seguro Social puede ofrecer una protección adicional importante.

Si una cuenta es congelada y contiene dinero protegido, los expertos aconsejan actuar de inmediato:

–contactar al banco

–solicitar la liberación de fondos protegidos

–reunir documentos que prueben el origen del dinero

–consultar con un abogado de consumo o asesor financiero

Lo que sí y lo que no pueden hacer los cobradores

Aunque los cobradores privados no pueden quitar directamente los beneficios del Seguro Social, sí pueden generar complicaciones mediante órdenes judiciales contra cuentas bancarias.

Por eso, conocer las reglas y mantener organizadas las finanzas puede marcar una gran diferencia para quienes dependen de estos pagos mensuales.

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