Rafael Nadal se desvincula de candidatura a presidencia del Real Madrid

El extenista español Rafa Nadal explicó este jueves que no se encuentra “en el momento” de involucrarse en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid, club del que es reconocido seguidor.

Nadal hizo estas declaraciones este jueves después de haber publicado en redes sociales que se desvinculaba de cualquier relación con una posible candidatura al proceso electoral en el club blanco.

“Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones, vi que se me ligaba a la candidatura de Enrique Riquelme, entiendo que tuviera lógica y que se pudiese especular, pero, aunque tengo una buena relación, tengo un grandísimo respeto por Florentino y todo lo que es”, explicó.

“No quería alimentar una especulación de la cual no participo. Eso para evitar, no soy de desmentir, pero el fútbol es un mundo aparte y sólo quise dejar claro que no estoy en ese momento”, añadió el extenista.

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

Rafa Nadal admite ser seguidor del Real Madrid, pero sin querer postularse

Rafael Nadal no escondió ser fiel seguidor del Real Madrid y reconoce que el club no está pasando por buenos momentos y que es lo correcto que sean los socios de Madrid quienes decidan quién será el líder.

“Me gusta el fútbol, soy un apasionado, soy seguidor del Madrid y del Mallorca, ayer fue una jornada dura. Hay que reconocer con el Madrid que las cosas no han salido bien, esto es deporte, seguro que ha habido equivocaciones y no pasa nada por reconocerlo después de tantísimos años haciendo decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones, los socios decidan si se sigue confiando o si hay una posible alternativa, que decidan los dueños del club quién quieren que sea su líder”, afirmó para zanjar la posibilidad.

Respecto a su figura como tenista, comentó que no echa de menos el día a día deportivo: “Tengo la suerte de que es una página cerrada, llegué al límite de mis posibilidades físicas. El hecho de explorar la última oportunidad, aparte de cosas, haber viajado con mi hijo, tengo recuerdos bonitos de ello y me permitió cerrar una etapa con el convencimiento que se tiene que hacer. Si no la hubiera hecho, tal vez lo echaría de menos. Sé que mi lugar ya no está ahí”.

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