El FC Barcelona se plantea denunciar a Florentino Pérez por acusaciones sobre “Caso Negreira”

El FC Barcelona anunció que su departamento legal estudia emprender acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, luego que el mandatario blanco lanzara duras acusaciones durante una rueda de prensa, donde calificó la situación del club catalán como “el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”, en clara referencia al ‘caso Negreira’.

En un comunicado oficial, la entidad azulgrana informó que analiza detenidamente las manifestaciones de Pérez, quien afirmó que el Barcelona se dedicó a “enriquecer a los árbitros” para salir siempre beneficiado. El club catalán valorará los próximos pasos a seguir y comunicará su posición una vez que el equipo jurídico concluya el análisis de las declaraciones, las cuales considera perjudiciales para su honor.

La ofensiva de Florentino Pérez ante UEFA

La reacción del Barcelona se produjo pocas horas después de que Pérez revelara que el Real Madrid prepara un dossier de 500 páginas para presentarlo ante la UEFA. El dirigente aseguró que no puede permitir que el fútbol europeo ignore un sistema de pagos que, según su postura, se extendió durante 20 años. Además, Pérez fue contundente al declarar que, aunque ha ganado siete Ligas, “podría haber ganado 14, pero las otras me las han robado”, aludiendo a decisiones arbitrales históricas.

Esta comparecencia, la primera de Pérez desde 2015, tuvo lugar tras una reunión de la junta directiva en la que se acordó convocar elecciones presidenciales. A pesar de la espiral descendente del equipo, que cerró la temporada sin títulos y con conflictos internos entre jugadores como Valverde y Tchouaméni, Florentino Pérez confirmó que se presentará a la reelección para intentar revertir la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club.

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