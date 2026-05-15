Congresistas presionan a presidente de la Fed, Kevin Warsh, por vínculos con GoldenTree y caso por la quiebra de Puerto Rico

NUEVA YORK – Los congresistas neoyorquinos de origen boricua Nydia Velázquez y Ritchie Torres junto a la senadora de Massachussets, Elizabeth Warren, le pidieron explicaciones a Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), sobre el alcance de sus labores en GoldenTree Asset Management, una de las firmas de inversión que insiste en el pago total de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico a los bonistas.

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A través de una misiva con fecha del miércoles, los legisladores identificaron a la firma como una de las que encabeza las “acciones más agresivas” en el caso por la quiebra del gobierno de Puerto Rico.

“A lo largo de su permanencia en el cargo, GoldenTree ha sido objeto de escrutinio público debido a su papel depredador en la adquisición de deuda en dificultades en Puerto Rico”, plantearon los demócratas.

El trío se refirió directamente a la audiencia de confirmación en el Comité del Senado de los EE.UU. sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en la que Warsh no pudo explicar satisfactoriamente sus funciones como asesor de GoldenTree en el proceso de compras de bonos en Puerto Rico.

“Por consiguiente, le escribimos para solicitar dicha información a más tardar el 27 de mayo de 2026. GoldenTree se autodefine como una ‘firma global de gestión de activos especializada en… bonos de alto rendimiento, préstamos apalancados, crédito privado, deuda en dificultades…capital privado y acciones vinculadas al crédito’, y usted mantiene vínculos directos y continuos con dicha empresa”, lee parte de la misiva.

Los suscribientes buscan determinar cuál fue la función o papel específico de Warsh en la adquisición de los bonos desde que inició labores como consultor en el 2011. Durante ese periodo, GoldenTree poseía más de $850 millones de dólares en bonos puertorriqueños en dificultades, especificó la misiva.

“En su informe federal de ética, con fecha del 25 de febrero de 2026, declaró que ha trabajado en GoldenTree como consultor desde 2011. Los informes (Center for Economic and Policy Research) sobre las iniciativas empresariales de GoldenTree en el ámbito de la deuda en dificultades resultan particularmente preocupantes y coinciden notablemente con el periodo en que usted ejerció allí como consultor. En 2017, se describió a GoldenTree como ‘un buitre optimista sobrevolando Puerto Rico’, al poseer más de $850 millones de dólares en bonos puertorriqueños en dificultades”, expusieron.

Los líderes añadieron que, al adquirir los bonos por unos pocos centavos por dólar y exigir elevadas tasas de reembolso, GoldenTree se ubicó entre los “‘actores más agresivos en la exigencia del pago de la deuda ante el tribunal de quiebras de Puerto Rico’, haciendo que dicho reembolso resultara ‘prácticamente imposible’”.

En el escrito también se mencionó al fundador y director ejecutivo de GoldenTree, Steven Tananbaum, quien calificó la inversión en Puerto Rico como una buena, “a pesar de las señales ‘obvias’ de que el territorio sería incapaz de pagar la deuda”.

En el texto se hizo referencia a la audiencia del 16 de julio del año pasado en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre la deuda de la isla y en particular el caso de la AEE.

En el encuentro, se discutieron las inversiones “depredadoras multimillonarias” de la firma en la Autoridad, después de que la corporación se declaró en bancarrota.

“La empresa fue descrita como el principal opositor a las negociaciones de reestructuración de la deuda —llevadas a cabo en nombre del gobierno puertorriqueño— que tenían como objetivo reducir la deuda en bonos de la AEE y minimizar los costos energéticos para los residentes”, destacaron.

Los demócratas señalaron que Warsh no ha sido claro sobre si cree que se le debe dar prioridad al pueblo de Puerto Rico o a los acreedores de Wall Street.

“Usted no proporcionó una respuesta clara y, en su lugar, declaró que ‘ofreció comentarios generales sobre tendencias macroeconómicas’ en su calidad de consultor”, indicaron en otra parte del documento.

Velázquez, Torres y Warren le dieron hasta la referida fecha al presidente de la Fed para que conteste a una serie de preguntas, tales como si algunos de sus comentarios generales guardaban relación con Puerto Rico o implicaban discusiones sobre la deuda puertorriqueña. También pidieron respuestas sobre si había prestado servicios de consultoría en nombre de GoldenTree en relación con sus inversiones en Puerto Rico en algún momento.

El grupo también solicitó copias de la totalidad de los mensajes y correspondencia intercambiados entre Warsh y cualquier empleado de la firma desde el 2011 que contengan los términos: “PREPA”, “Puerto Rico”, “PR” y “Puerto Rico Electric Power Authority”.

Un informe de julio de 2024 de The Hedge Clippers, titulado “GoldenTree versus el Pueblo de Puerto Rico”, expuso que la compañía poseía $1,000 millones de dólares en bonos de la AEE, los que comenzó a adquirir cuando la corporación ya se encontraba en bancarrota. De acuerdo con la recopilación, la empresa continuó incrementando sus inversiones, comprando bonos a precios bajos como resultado de la crisis económica de la isla agravada por el azote del huracán María en el 2017.

El informe catalogó como “abusivas” las acciones de GoldenTree, al que identifica como “un fondo de inversión buitre” que busca aumentar aún más las tarifas en Puerto Rico con el fin de obtener millones de dólares en ganancias.

En esa dirección, el análisis mencionó el caso que encabeza el fondo de cobertura ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que la AEE tenga que pagar la totalidad de la deuda, aunque la misma sea impagable.

“GoldenTree busca por todos los medios obtener ganancias multimillonarias imponiendo aumentos extremadamente abusivos a las tarifas eléctricas y al costo de la vida de millones de familias en Puerto Rico, sin contar con datos reales que respalden la viabilidad de tales aumentos tarifarios. Sus acciones han sido objeto de oposición por parte de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), el gobierno de Puerto Rico y todos los sectores sociales y económicos de la isla”, lee el documento.

En el 2023, la jueza del caso bajo Título III de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), Laura Taylor Swain, había determinado que la reclamación de los bonistas equivalía a $2,388 millones y no a los $8,500 millones que reclaman los tenedores de bonos.

Sin embargo, el tribunal en Boston decidió, en el 2024, que los bonistas tenían el derecho de cobrar la totalidad, pero con base en los ingresos netos de la Autoridad.

“Tras la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, GoldenTree y el resto de los fondos buitre se encuentran en una mejor posición para presionar a la FOMB —así como a otros gobiernos locales en apuros fiscales— a imponer nuevos aumentos en las tarifas eléctricas u otros servicios esenciales con el fin de saldar la totalidad de sus bonos, sin importar la realidad material y económica de los residentes locales”, concluyó el informe.

La evaluación añadió que, debido a la postura de firmas como esta, diversos sectores de la sociedad civil y entidades públicas locales, incluida la FOMB, deben demostrar ante Swain que es imposible cumplir con el pago que exigen los tenedores de bonos.

Warsh, un economista, fue confirmado como nuevo presidente de la Fed por el Senado federal la semana pasada.

El único demócrata que votó a favor del nombramiento fue John Fetterman, de Pennsylvania.

El economista sustituirá a Jerome Powell, cuyo mandato finalizó este 15 de mayo. Powell se enfrentó en varias ocasiones a Trump por su resistencia a bajar las tasas de interés para evitar repuntes en la inflación.

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