FEMA liberará $33 millones en fondos para reconstrucción en Puerto Rico

SAN JUAN – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este viernes que desembolsará $33 millones de dólares en fondos federales de Asistencia Pública para apoyar proyectos de recuperación por desastres en Puerto Rico.

“Le agradezco al presidente Donald Trump y a mi amigo, el secretario Markwayne Mullin, por su liderazgo decisivo en impulsar la recuperación de Puerto Rico”, expresó en un comunicado la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

Estos fondos son parte de los $1,200 millones que FEMA anunció para más de 200 proyectos grandes de Asistencia Pública a nivel federal, bajo el liderazgo del secretario de Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

FEMA declaró que está trabajando diligentemente para atender la acumulación de solicitudes de fondos.

La interrupción en las apropiaciones ha agotado drásticamente los Fondos de Ayuda para Desastres (DRF), la fuente principal de fondos de FEMA para responder y apoyar la recuperación de desastres.

Algunos de los proyectos aprobados por FEMA en Puerto Rico en Cayey (centro) por reparaciones permanentes de puentes, carreteras, taludes e infraestructura rural dañados por el huracán Fiona, restaurando el acceso crítico y fortaleciendo con medidas de mitigación de riesgos con $10.3 millones.

Además, destinará $5.1 millones para reparar y fortalecer las carreteras municipales en Aguada (oeste), dañadas por el huracán María, restaurando el acceso para los residentes y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación de riesgos.

Asimismo, FEMA aprobó $3.9 millones de dólares para reconstruir y fortalecer el centro de servicios del Gobierno municipal de Ponce (sur), dañado por terremotos, restaurando sus operaciones y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación sísmica.

Por último, $3 millones de dólares son para reparar y restaurar la oficina regional y almacén del Departamento de Agricultura en Caguas (norte), dañados por el huracán María, asegurando devolver su funcionalidad, entre otros proyectos.

Sigue leyendo: