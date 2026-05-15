La argentina que le puso corazón al póster del US Open 2026

NUEVA YORK – “Del centro de la cancha de tenis rebota una pelota que genera un eco, una energía que llega a toda la ciudad. La cancha es el corazón y ese eco son los latidos, el pulso de la ciudad de Nueva York”.

Así explica Eugenia Mello, 37 años, el póster que esta artista argentina con base en Brooklyn diseñó para el US Open 2026. La bonaerense que ha trabajado con marcas como UPS, Citibike o las cervezas Blue Point y Jai Alai, recibió el encargo para ilustrar el torneo de tenis por casualidad.

“Hubo una convocatoria, pero nunca me enteré. Alguien puso mi nombre, no sabemos quién del US Open, y quedé en la primera selección. Nos pidieron a cinco artistas que hiciéramos tres propuestas cada uno”, explica Mello en entrevista con EL DIARIO desde su estudio en Gowanus.

El encargo sólo tenía una indicación: el póster debía seguir el tema elegido para el US Open 2026, que es “Our New York Story” (“Nuestra historia de Nueva York”).

Póster oficial del US Open 2026. Crédito: USTA | Cortesía

“Creo que eso afectó a qué artistas eligieron”, comenta Mello. En años anteriores el póster se encargó a diseñadores que no necesariamente eran locales.

El proceso comenzó el año pasado, en noviembre. Mello hizo tres propuestas muy diferentes, pero ganó su favorita, aunque era “más abstracta” que sus trabajos habituales, que suelen incluir “gente moviéndose en un espacio”.

Después de tener la propuesta final seleccionada, aún trabajó dos meses más con el equipo del US Open para la versión final, que se terminó en marzo.

“Al final quedó casi como al principio”, apunta Mello.

Eugenia Mello esboza el esquema del póster en su estudio de Gowanus. Crédito: USTA | Cortesía

Además de una cancha de tenis y muchos puntos que representan a la gente de Nueva York, el póster incluye lugares representativos de cada condado de la ciudad: el puente de Brooklyn, el ferry de Staten Island, el jardín botánico del Bronx, las luces de Broadway y el enorme globo terráqueo del Unisphere de Corona Park en Queens.

Durante la Fan Week del US Open, a partir del 23 de agosto, Mello pintará una versión del póster en un mural en el propio Centro Nacional de Tenis Billie Jean King donde se celebra el torneo. Además el lunes 24 habrá un show de drones sincronizado en Corona Park y el parque del puente de Brooklyn.

“Estoy muy emocionada”, comenta Mello, que sueña con que su “ídola” y compatriota Gabriela Sabatini se acerque este año al torneo.

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