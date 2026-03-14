El nuevo nivel de colesterol que recomiendan los médicos para evitar infartos y ACV

Durante años, los médicos han utilizado ciertos valores de colesterol para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, un nuevo consenso científico está cambiando ese enfoque y propone objetivos más estrictos para reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

Las nuevas recomendaciones, elaboradas por especialistas en cardiología y prevención cardiovascular y difundidas en recientes guías médicas internacionales, señalan que el control del colesterol debe centrarse especialmente en reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

La evidencia acumulada en los últimos años muestra que cuanto más bajo sea el LDL, menor es el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Datos del estudio y las nuevas guías sobre colesterol

Las nuevas recomendaciones provienen de un consenso internacional publicado en 2024-2025 por la European Society of Cardiology (ESC) y respaldado por investigaciones revisadas en revistas científicas como The Lancet y European Heart Journal.

El documento revisa decenas de estudios clínicos con cientos de miles de pacientes sobre colesterol y riesgo cardiovascular. Y, en las principales conclusiones del análisis, el estudio confirma que el colesterol LDL es la principal causa modificable de enfermedad cardiovascular. Y que reducir el LDL reduce directamente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

No existe un límite inferior claro en el que bajar el LDL deje de ser beneficioso para pacientes de alto riesgo: los investigadores concluyen que cuanto más bajo sea el LDL, menor es el riesgo de eventos cardiovasculares.

El dato clave del nuevo consenso médico

El nuevo análisis, basado en múltiples estudios clínicos y revisiones científicas, indica que las metas de colesterol deben ser más bajas de lo que se recomendaba hace una década, sobre todo en personas con riesgo cardiovascular.

Los expertos sugieren como referencia:

Colesterol total

Menos de 200 mg/dL

Colesterol LDL

Menos de 100 mg/dL para la población general.

Menos de 70 mg/dL para personas con alto riesgo cardiovascular .

. Menos de 55 mg/dL para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.

Estos valores reflejan una estrategia más agresiva para prevenir eventos cardíacos.

Cada reducción de 39 mg/dL (1 mmol/L) de colesterol LDL reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en aproximadamente un 20% a 22%, según el estudio.

Algunos productos presentes en desayunos, meriendas o comidas rápidas pueden subir la presión sin que no lo notes. Crédito: Hyejin Kang | Shutterstock

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Por qué los médicos ahora apuntan a niveles más bajos

Durante años se pensó que reducir el colesterol por debajo de ciertos niveles no generaba beneficios adicionales. Sin embargo, estudios recientes demostraron lo contrario. Investigaciones que analizaron terapias intensivas para reducir el colesterol, encontraron que cada disminución del LDL reduce significativamente el riesgo de infarto, ACV y muerte cardiovascular.

En algunos casos, los pacientes con niveles muy bajos de LDL mostraron una reducción importante en la formación de placas en las arterias.

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Qué ocurre en el cuerpo cuando el colesterol está alto

El colesterol LDL puede acumularse en las paredes de las arterias y formar depósitos conocidos como placas de aterosclerosis. Con el paso del tiempo, estas placas endurecen y estrechan los vasos sanguíneos.

Cuando una arteria se bloquea o una placa se rompe, pueden ocurrir:

Infarto de miocardio

Accidente cerebrovascular

Enfermedad coronaria

Por eso los especialistas consideran que controlar el colesterol es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Este nuevo estudio replantea la relación entre los niveles de colesterol y las enfermedades cardíacas. Crédito: Shutterstock

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Los nuevos objetivos para pacientes de alto riesgo

Las guías también establecen metas específicas para personas con mayor riesgo, como quienes ya tuvieron un infarto o padecen enfermedad coronaria. En esos casos se recomienda LDL por debajo de 70 mg/dL, e incluso menos de 55 mg/dL en pacientes con riesgo muy alto.

Estas metas se logran mediante una combinación de cambios en el estilo de vida y medicamentos, y son muy importantes para la población americana: cerca de 94 millones de adultos en Estados Unidos tienen colesterol total elevado.

En EE.UU, aproximadamente uno de cada tres adultos tiene niveles altos de LDL. Y muchos no lo saben porque el colesterol alto no suele producir síntomas.

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Cómo reducir el colesterol según los especialistas

Los cardiólogos recomiendan varias estrategias para mantener el colesterol bajo control. Entre las más importantes se encuentran:

Alimentación saludable : Reducir grasas saturadas y alimentos ultraprocesados y aumentar frutas, verduras, legumbres y fibra.

: Reducir grasas saturadas y alimentos ultraprocesados y aumentar frutas, verduras, legumbres y fibra. Actividad física : Al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana.

: Al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana. Control del peso : El sobrepeso puede aumentar los niveles de colesterol LDL y triglicéridos.

: El sobrepeso puede aumentar los niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Medicamentos cuando es necesario: En muchos casos se utilizan estatinas u otros fármacos para reducir el colesterol.

Un problema silencioso que afecta a millones

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. En Estados Unidos, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiman que millones de adultos tienen colesterol elevado sin saberlo.

Por eso los especialistas recomiendan controles médicos periódicos, especialmente a partir de los 20 años, para detectar niveles elevados antes de que aparezcan complicaciones.

Las dietas basadas en plantas tienen el potencial de reducir los niveles de colesterol, según investigadores. Crédito: Shutterstock

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El cambio en la forma de entender el colesterol

El nuevo enfoque refleja un cambio importante en la cardiología preventiva: ya no se trata solo de mantener el colesterol “dentro de lo normal”, sino de reducirlo lo máximo posible en personas con riesgo cardiovascular.

La evidencia científica actual sugiere que esa estrategia puede prevenir una gran cantidad de infartos y accidentes cerebrovasculares en todo el mundo.

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