Mundial 2026: ¿Qué selección tiene el récord de más goles en una edición?

El Mundial 2026 está a menos de una de empezar y uno de los récords que pueden caer es de la cantidad de más goles por una selección en una edición, marca que tiene 76 años.

La selección de Hungría posee el récord de más goles en una misma edición, con 27 tantos en la Copa del Mundo de Suiza 1954, que a pesar de la cantidad de goles cayeron en la final ante Alemania.

Aquel registro de 27 goles en apenas cinco partidos representa una efectividad de 5,4 por encuentro, una estadística que parece hoy alejada de la dinámica del fútbol.

Alemania terminó derrotaron 3-2 a Hungría en la final y llamar aquel partido como el “Milagro de Berna” tras frenar a una selección que parecía no tener rival.

La formación bávara también logró un impresionante registro goleador, con 25 tantos, pero desde entonces, el fútbol ha evolucionado hacia la sofisticación defensiva y el equilibrio táctico, convirtiendo el área en un territorio blindado donde cada anotación cuesta.

Guadalajara is already moving to the rhythm of the #FIFAWorldCup. Who’s joining the fiesta? 🎉 pic.twitter.com/ChpvVbbKFF — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

¿Cuántos goles han marcado los campeones en los últimos Mundiales?

El cambio que puede traer un nuevo récord de goles al Mundial Para poner en perspectiva la magnitud del récord, basta observar a los campeones de la era moderna.

En Sudáfrica 2010, España se coronó con apenas 8 goles en 7 partidos, mientras que la Francia de Kylian Mbappé en Rusia 2018 alcanzó apenas los 14.

Ni siquiera el Brasil de Pelé en 1970, considerado por muchos el mejor equipo de la historia, logró acercarse: quedó en 19 dianas.

La brecha entre el récord de los ‘Magiares Mágicos’ y la actualidad es de 10 goles de diferencia respecto al promedio de los últimos campeones.

No obstante, el horizonte de la Copa Mundial de 2026 presenta una oportunidad matemática sin precedentes para amenazar este listón.

Con la expansión a 48 selecciones, el torneo no solo aumentará su volumen de partidos, sino que obligará a los finalistas a recorrer un camino más largo: ocho encuentros en total para levantar el trofeo.

La ronda adicional de dieciseisavos y el formato donde las potencias podrían cruzarse con naciones debutantes en las primeras fases de eliminación directa, pueden ser campo fértil para ver marcadores abultados.

Si una selección lograra mantener un promedio de 3,5 goles por partido, estaría en condiciones de igualar la marca de Puskás y compañía.

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