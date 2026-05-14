El Santiago Bernabéu pitó a Kylian Mbappé tras la polémica del Clásico

Kylian Mbappé vivió este jueves uno de sus momentos más amargos desde que aterrizó en la capital española. El Santiago Bernabéu, que lo recibió como un ídolo hace casi dos temporadas, le dedicó su primera pitada masiva durante el encuentro ante el Real Oviedo.

A pesar de que el delantero francés es el máximo goleador del equipo en la presente campaña con 41 tantos, la grada no le perdonó sus recientes decisiones fuera del terreno de juego.

El malestar de la afición se hizo evidente desde el calentamiento y se intensificó cuando el galo ingresó al campo para disputar los últimos 20 minutos tras recuperarse de una lesión. Cada vez que el futbolista tocó el balón o intentó buscar la portería rival, una sonora silbatina recorrió las gradas del feudo blanco.

Este rechazo se originó principalmente por su polémico viaje a Cerdeña junto a la actriz Ester Expósito mientras se encontraba en pleno proceso de rehabilitación, lo que derivó en su ausencia definitiva en el Clásico contra el FC Barcelona.

La molestia de los seguidores madridistas aumentó al saber que el atacante ya se había entrenado con el grupo días antes del duelo ante el eterno rival, pero finalmente optó por no participar. Este episodio ha provocado que el estatus de estrella intocable de Mbappé caiga en picado, demostrando que el Bernabéu prioriza el compromiso institucional por encima de las estadísticas individuales.

Tras el partido, el entorno del club analizó con preocupación esta fractura entre la grada y su principal figura. Aunque el Real Madrid intentó pasar página tras el fracaso en la Liga, la actitud de los aficionados dejó claro que el perdón para el francés no llegará de forma inmediata, marcando un punto de inflexión en su relación con el club.

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