Estadio Ciudad de México: El nuevo nombre del Azteca para el Mundial 2026

El Estadio Azteca, patrocinado por Banorte, ha pasado oficialmente a manos de la FIFA este jueves tras concluir un proceso de remodelación que se extendió por 18 meses. Con esta entrega, el legendario recinto de la capital mexicana se ha consolidado como el único en el planeta que ha albergado tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Según informó Controladora Deportiva Águilas, a partir de este momento la operación y comunicación del inmueble han quedado bajo la gestión exclusiva del organismo internacional, adoptando el nombre oficial de Estadio Ciudad de México durante la competencia.

La transformación del coloso ha incluido tecnología de última generación para recibir el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Entre las obras más relevantes, ha destacado la instalación de una cancha con sistema híbrido, la incorporación de 300 bocinas de alta fidelidad y la colocación de más de 2,000 metros cuadrados de pantallas LED.

Además, para mejorar la experiencia de los asistentes, se han desplegado 40 kilómetros de fibra óptica que han garantizado conexión WiFi gratuita en todo el recinto.

Según datos oficiales, se prevé que la llegada de 5,5 millones de turistas detone la actividad comercial, mientras que las autoridades han proyectado que el primer encuentro podría alcanzar una audiencia global de 6,000 millones de espectadores, superando ampliamente los registros de la inauguración en Qatar 2022.

Con la entrega del Estadio Ciudad de México, así como de las sedes en Guadalajara y Monterrey, el país ha finalizado los preparativos logísticos para los cinco partidos que se disputarán en la capital. El evento no solo ha buscado batir récords de audiencia, sino también dejar un legado de infraestructura deportiva que mantendrá al Azteca como el gran referente del fútbol mundial durante las próximas décadas.

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