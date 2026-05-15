Senado estatal de NY aprueba legislación para estandarizar etiquetas de caducidad de alimentos

El Senado estatal aprobó esta semana un proyecto de ley que ayudaría al consumidor a entender mejor los términos incluidos en las etiquetas de caducidad de alimentos, al estandarizar su lenguaje.

Así lo informó el senador Joseph Addabbo, Jr., quien es uno de los copatrocinadores de la ley S.7618B, que busca establecer requisitos claros de etiquetado para ayudar a reducir la confusión del consumidor, disminuir el desperdicio de alimentos y apoyar los objetivos del estado en materia de seguridad alimentaria.

La legislación prohibiría el uso de frases vagas como “Vender antes de” en los envases de alimentos y, en su lugar, exigiría dos etiquetas estandarizadas: “Consumir antes de” para indicar la inocuidad de los alimentos y “Consumir preferentemente antes de” para indicar la máxima calidad de los mismos. Los fabricantes también estarían obligados a utilizar métodos científicos para determinar estas fechas.

Addabbo argumentó que demasiadas familias tiran alimentos en buen estado porque las etiquetas confusas las dejan con dudas sobre si consumirlos o no.

“Esta legislación de sentido común ayudará a los neoyorquinos a ahorrar dinero y reducir el desperdicio innecesario de alimentos. Estandarizar las fechas de caducidad de los alimentos es un paso sencillo pero poderoso hacia un futuro más sostenible y con mayor seguridad alimentaria”, dijo el legislador.

La legislación, que ahora pasa a la Asamblea para su aprobación, incluye disposiciones que permiten a los minoristas vender el inventario existente hasta sus fechas de vencimiento actuales.

Actualmente, no existen normas federales ni estatales de cumplimiento obligatorio sobre la terminología del etiquetado de fechas de caducidad de los alimentos. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la confusión en torno a las etiquetas de los alimentos contribuyen a aproximadamente el 7% del desperdicio total de alimentos por parte de los consumidores.

“En un momento en que las familias se enfrentan a altos costos de alimentos y las comunidades lidian con los impactos del cambio climático, Nueva York tiene la oportunidad de liderar con políticas inteligentes y prácticas”, añadió el senador Addabbo.